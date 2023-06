Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges asiatiques lundi après qu'une mutinerie ratée par des mercenaires russes au cours du week-end ait soulevé des inquiétudes sur l'instabilité politique en Russie et l'impact potentiel sur l'approvisionnement en pétrole de l'un des plus grands producteurs du monde.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 95 cents, soit 1,3 %, pour atteindre 74,80 dollars le baril à 23h00 GMT dimanche. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) était à 70,04 dollars le baril, en hausse de 88 cents, soit 1,3%.

Un affrontement entre Moscou et le groupe mercenaire russe Wagner a été évité samedi après que les mercenaires lourdement armés se soient retirés de la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, en vertu d'un accord qui a mis fin à leur progression rapide vers la capitale.

Toutefois, ce défi a soulevé des questions sur la mainmise du président Vladimir Poutine sur le pouvoir et des inquiétudes quant à une éventuelle perturbation de l'approvisionnement en pétrole russe.

Helima Croft, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré qu'il était à craindre que M. Poutine ne déclare la loi martiale, empêchant les travailleurs de se présenter aux principaux ports de chargement et aux installations énergétiques, ce qui pourrait interrompre des millions de barils d'exportations.

"Nous croyons savoir que la Maison Blanche s'est activement engagée hier à contacter les principaux producteurs nationaux et étrangers au sujet des plans d'urgence afin de maintenir le marché bien approvisionné si la crise avait un impact sur la production russe", a-t-elle ajouté dans une note publiée dimanche.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que les marchés pourraient évaluer une probabilité modérément plus élevée que la volatilité intérieure en Russie entraîne des perturbations de l'approvisionnement ou ait un impact négatif important sur l'approvisionnement en pétrole à l'avenir.

Toutefois, l'impact pourrait être limité parce que les fondamentaux au comptant n'ont pas changé, et parce que toute atteinte au sentiment de risque financier ou à la demande de pétrole due à l'augmentation de l'incertitude pourrait être compensée, ont ajouté les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Le Brent et le WTI ont tous deux chuté d'environ 3,6 % la semaine dernière en raison des craintes que de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine ne réduisent la demande de pétrole, alors que la reprise économique en Chine a également déçu les investisseurs après plusieurs mois de données plus faibles que prévu sur la consommation, la production et le marché de l'immobilier.

"La croissance économique de la Chine a été un cauchemar pour les marchés des matières premières, en particulier pour le pétrole et les métaux industriels", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets, dans une note. (Rapport de Florence Tan ; Rédaction de Jamie Freed)