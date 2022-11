Le pétrole grimpe sous l'effet de la baisse des stocks américains

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont grimpé mercredi, après une vive décrue des stocks de brut américains la semaine dernière alors que la demande d'or noir reste soutenue aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2023, a grimpé de 1,59% à 96,16 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en décembre, a gagné 1,84% à 90,00 dollars.

Durant la semaine achevée le 28 octobre, ces stocks commerciaux aux Etats-Unis ont reculé de 3,1 millions de barils alors que les analystes misaient sur un petit repli de 200.000 barils.

Cette diminution s'explique principalement par l'augmentation de l'activité des raffineries qui ont accéléré leur traitement de brut alors que la saison de maintenance de ces installations se termine avant l'hiver, a indiqué Andrew Lebow, de Commodity Research Group.

La demande de produits pétroliers est aussi restée soutenue à 20,4 millions de barils par jour contre 19,9 millions il y a un an.

Autre facteur, expliquant le tirage plus important sur les stocks, la production de brut a légèrement ralenti à 11,9 millions de barils par jour (-100.000 barils par rapport à la semaine d'avant).

"Grosso modo, vous avez une production plus faible et une demande (des raffineries) plus forte, cela explique cette ponction sur les réserves commerciales", a ajouté Andrew Lebow.

Les cours ont aussi été dopés par l'annonce par Moscou d'un retour à l'accord sur les céréales ukrainiennes qui a apaisé l'environnement géopolitique.

Après plusieurs jours de tensions, la Russie a dit avoir reçu des "garanties écrites" de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir utilisé pour le transport de céréales et a ainsi accepté de revenir dans l'accord.

Le gaz naturel a poursuivi sa hausse, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence en Europe, s'affichant à 134 euros le mégawattheure (MWh).

"Même si les prix se sont nettement relâchés au cours des deux derniers mois, le marché européen du gaz naturel reste tendu", a mis en garde Ole Hvalbye, de chez Seb, affirmant que "le marché est aveuglé par des stocks complets" en Europe.

En outre, un tronçon sous-marin d'une longueur de près de 250 mètres du gazoduc Nord Stream 1 est "détruit", ont constaté les inspections menées par la société d'exploitation du gazoduc, après les explosions survenues fin septembre.

Le 26 septembre, quatre vastes fuites avaient été détectées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 au large de l'île danoise de Bornholm, deux dans la zone économique suédoise et deux dans celle du Danemark.

L'hypothèse du sabotage est privilégiée par le parquet suédois, qui a ouvert une enquête quelques jours après l'incident.

L'origine des explosions reste toutefois un mystère, Moscou et Washington niant toute responsabilité.

L'Ukraine affirme que ces fuites étaient le résultat d'une "attaque terroriste planifiée" par la Russie contre les pays européens.

La Russie a de son côté accusé Londres.

