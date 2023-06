Londres (awp/afp) - Le pétrole hésitait entre gains et pertes mercredi, pris entre les espoirs de relance de la croissance chinoise, et les réductions de productions de l'Opep+ compensées par l'augmentation des exportations iraniennes.

Vers 09H50 GMT (11H45 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, restait stable à 75,90 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, gagnait 0,08% à 71,25 dollars.

Les investisseurs digèrent "des perspectives économiques plus faibles face à une production iranienne plus importante et à une réduction des taux d'intérêt en Chine", commente Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Premier importateur de pétrole au monde, la Chine reste un marché capital pour l'or noir.

Selon les analystes de DNB, la China National Petroleum Corp (CNPC) a réduit ses prévisions pour la demande chinoise de pétrole pour 2023: elle devrait augmenter de 3,5% en glissement annuel, bien en dessous des 5,1% estimés en mars.

"La reprise en Chine ne décolle pas non plus comme beaucoup le pensaient au début de l'année et les mesures de relance n'ont pas été aussi efficaces qu'elles auraient pu l'être", poursuit M. Erlam.

Mardi, la banque centrale chinoise a en effet réduit deux taux d'intérêt de référence, après d'autres mesures similaires ces dernières semaines pour tenter de relancer la croissance post-Covid dans la deuxième économie mondiale.

Ces réductions de taux sont toutefois plus timides que ce que les analystes anticipaient.

En parallèle, "l'offre supplémentaire de l'Iran sape les efforts de l'Arabie saoudite pour tenter désespérément de faire remonter les prix en réduisant la production", avance Craig Erlam.

De nombreux cabinets d'analyse comme Kpler ont constaté des exportations de brut iranien en hausse en mai, jusqu'à un niveau plus vu depuis 2018, alors que la participation au marché pétrolier de l'Iran est fortement limitée depuis le rétablissement des sanctions économiques américaines par l'administration de Donald Trump.

De quoi compenser les réductions de productions de certains membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+), cumulée aux coupes supplémentaires en juillet de son chef de file, l'Arabie saoudite.

