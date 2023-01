Le pétrole monte avec la réouverture des frontières chinoises et le dollar plus

faible

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont démarré la semaine en hausse, profitant de l'optimisme des investisseurs suscité par la fin de la quarantaine pour les voyageurs étrangers en Chine, l'ouverture des frontières avec Hong Kong et le repli du dollar.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, a pris 1,37% à 79,65 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février, a gagné 1,16% à 74,63 dollars.

Plus tôt en séance, notamment porté par un dollar en chute, les cours ont affiché jusqu'à plus de 3% de hausse avant de ralentir sa course dans le sillage d'un affaissement du marché actions à Wall Street.

"Le début de la semaine a été un peu trop enthousiaste et les cours ont perdu un peu d'élan en approchant la clôture", a commenté Matt Smith de Kpler.

Le marché pétrolier a ouvert la semaine à la hausse "en raison des nouvelles concernant la Chine qui a rouvert ses frontières pour la première fois depuis l'apparition initiale du virus du Covid-19", ont noté les analystes d'Energi Danmark.

La Chine a en effet levé dimanche la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger, mettant fin à trois ans d'isolement du pays, ce qui devrait doper la mobilité dans le pays et donc la consommation de pétrole du premier pays importateur de brut au monde.

A Hong Kong, la frontière avec la Chine continentale a été rouverte.

Après trois années de restrictions parmi les plus draconiennes au monde, qui ont durement affecté son économie et fini par déclencher des manifestations dans tout le pays, la Chine a brutalement levé le mois dernier la plupart de ses mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19.

"La levée des restrictions locales", "des restrictions frontalières entre la Chine, Hong Kong et Macao" et" la reprise des voyages internationaux sont de puissants vecteurs pour les marchés pétroliers", a affirmé Stephen Innes, analyste chez SPI.

Le pétrole a tiré par ailleurs avantage de la faiblesse du dollar. Le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes devises, s'est inscrit lundi à son plus bas en six mois.

Le pétrole s'échangeant en dollar, un billet vert fort diminue le pouvoir d'achat des investisseurs utilisant d'autres devises, et pèse ainsi sur la demande.

