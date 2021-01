Le pétrole monte en conclusion d'une semaine calme

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole s'appréciaient vendredi, au terme d'une semaine relativement calme sur les marchés du brut, les gains restant limités par les perspectives toujours obscures de la demande d'or noir.

Vers 12H00 GMT (13H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, dont c'est le dernier jour de cotation, gagnait 0,83% à 55,99 dollars.

Le baril américain de WTI pour le même mois s'appréciait dans le même temps de 0,52% à 52,61 dollars.

"Les inquiétudes concernant la demande continuent de plafonner les gains" du pétrole brut, ont souligné les analystes de JBC Energy.

"Aux États-Unis (premier consommateur de brut au monde, ndlr) mais aussi sur toute la planète la demande hebdomadaire d'essence continue d'évoluer bien en dessous des niveaux habituels", ont-ils ajouté.

En lente mais solide convalescence depuis les premières annonces de vaccins contre le Covid-19 début novembre, le Brent et le WTI ont touché le 13 janvier des plus hauts inédits en plus de huit mois et demi, à respectivement 57,42 dollars et 53,93 dollars le baril.

Ils se sont légèrement repliés depuis, limités par les mesures de confinement toujours en place à travers le monde et la prudence des investisseurs devant certaines campagnes de vaccination qui patinent.

Ces derniers attendent par ailleurs la prochaine réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui prendra la forme d'un Comité de suivi de l'accord en vigueur de réduction de la production du groupe, identifié sous l'acronyme JMMC, et se tiendra le 3 février.

Le cartel et ses alliés ont mis en place une réduction drastique de leur volume de production d'or noir depuis le printemps dernier face à la chute de la demande et des prix causée par la pandémie de Covid-19, de l'ordre de 7,2 millions de barils par jour (mbj) en janvier, 7,125 mbj en février puis 7,05 mbj en mars.

