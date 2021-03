Le pétrole perd du terrain, les investisseurs surveillent le canal de Suez

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole étaient en baisse jeudi, nouvelle étape de la session de montagnes russes qui court sur le mois de mars, alors que les autorités égyptiennes travaillent à dégager le porte-conteneur bloqué dans le canal de Suez.

Vers 10H35 GMT (11H35 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 63,40 dollars à Londres, en baisse de 1,57% par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois perdait 1,86%, à 60,04 dollars.

Mercredi, les cours ont gagné près de 6%, de quoi récupérer presque entièrement leurs pertes de la veille. Ils demeurent cependant d'environ 10% inférieurs à leurs derniers sommets du 8 mars.

"Les prix du pétrole brut restent volatils", a souligné Avtar Sandu, Phillip Futures.

"L'une des principales nouvelles de ces dernières 24 heures a été le blocage du canal de Suez, qui a fait grimper en flèche les prix du pétrole" mercredi, ont commenté les analystes de Deutsche Bank.

L'Ever Given, un navire de plus 220.000 tonnes qui se rendait à Rotterdam en provenance d'Asie, s'est échoué dans la nuit de mardi à mercredi, peu après son entrée dans le canal, non loin de la ville de Suez.

L'incident entraîne des embouteillages massifs de navires et d'importants retards de livraison de pétrole et autres produits commerciaux.

"Environ 10% du commerce mondial de pétrole par voie maritime passe par le canal", ont indiqué les analystes de ING.

"Après la réouverture du canal, le marché du brut se tournera vers la réunion de l'Opep+, qui déterminera les niveaux de production pour le mois de mai", a expliqué Ann-Louise Hittle, de Wood Mackenzie.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés tiendront leur prochain sommet ministériel jeudi prochain, le 1er avril.

Les investisseurs digéraient également le dernier rapport de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) à propos des stocks de brut aux Etats-Unis, faisant état mercredi d'une hausse de 1,9 million de barils la semaine dernière.

bp/js/abx