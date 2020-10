Le pétrole pique du nez en début de séance américaine

Actualise cours, ajoute commentaire d'analyste et contexte

Londres (awp/afp) - Le pétrole reculait davantage lundi à l'ouverture de la séance américaine, privé de ses soutiens de la semaine passée - l'ouragan Delta dans le Golfe du Mexique et une grève en Norvège - tandis que la reprise de la production accélère en Libye.

Vers 14H40 GMT (16H40 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 41,83 dollars à Londres, en baisse de 2,38% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour novembre abandonnait 2,71% à 39,50 dollars, après avoir flirté avec la barre des 39 dollars.

La semaine dernière, les deux cours de référence ont engrangé environ 10%.

"Les prix étaient déjà en baisse ce matin mais ils ne reflétaient pas vraiment l'importance du retour de la production sur le marché", a réagi Bjornar Tonhaugen, analyste en chef chez Rystad, auprès de l'AFP.

Le passage sans dommage important de l'ouragan Delta sur les installations pétrolières du Golfe du Mexique ainsi que la fin de la grève dans le secteur pétrolier en Norvège font en effet revenir quelques deux millions de barils par jour.

Le marché du pétrole "est très fragile en ce moment et, sur fond d'indicateurs pessimistes concernant la demande, chaque baril de pétrole supplémentaire produit pèse sur les prix", a ajouté M. Tonhaugen.

La reprise de la production en Libye menace également les cours du brut, après l'annonce dimanche par la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) de la levée de l'état de force majeure permettant la reprise de la production pétrolière à al-Charara, un important champ pétrolier, après plus de neuf mois d'arrêt.

Le pays, qui dispose des réserves les plus abondantes d'Afrique, est déchiré par un long conflit entre pouvoirs rivaux, le GNA d'un côté, et de l'autre, le maréchal Khalifa Haftar qui règne sur l'Est et une partie du Sud, notamment dans les zones où se trouvent les principales installations pétrolières.

