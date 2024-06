Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole reculent jeudi dans la foulée de réserves de brut américaines plus importantes que prévues et d'annonces de la banque centrale américaine qui soutiennent le dollar.

Vers 11H00 GMT (13H00 HEC), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 0,73% à 82,00 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juillet, baissait de 0,84% à 77,84 dollars.

"Après que la banque centrale américaine a laissé son taux d'intérêt inchangé" et "n'a prévu qu'une seule réduction du coût de l'emprunt cette année", "le sentiment s'est quelque peu détérioré" sur le marché de l'or noir, note Tamas Varga, de PVM Energy.

Or la perspective de taux plus élevés renforce le dollar, ce qui renchérit et donc décourage les achats de brut, libellés dans cette devise.

Mercredi, la Réserve fédérale (Fed) a laissé comme prévu ses taux inchangés à leur niveau le plus élevé depuis plus de vingt ans, dans la fourchette de 5,25% à 5,50%.

Pour 2024, l'institution monétaire mise désormais sur un unique abaissement de taux, là où, en mars, elle prévoyait trois réductions.

Le climat s'est également détérioré pour l'or noir après la publication mercredi du rapport sur les stocks américains de l'Agence américaine d'information sur l'énergie, qui a mis en évidence une augmentation des réserves de brut de 3,7 millions de barils durant la semaine achevée le 7 juin.

L'API, la fédération des professionnels du secteur, s'attendait pourtant à une diminution des réserves commerciales de brut sur la période.

Cette "augmentation inattendue" des stocks américains s'ajoute au dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) mercredi qui affirme "que le marché pétrolier mondial est confronté à un excédent +majeur+ cette décennie en raison de l'abandon des combustibles fossiles", indique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

L'AIE estime que l'offre totale devrait atteindre près de 114 millions de barils par jour d'ici 2030, soit 8 millions de barils par jour au-dessus de la demande mondiale projetée à cette date.

lul/ved/oaa