Le pétrole poursuit son rebond avant la réunion de l'Opep+

Zurich (awp) - Les prix du pétrole poursuivaient mardi leur rebond, dans le sillage de la vive hausse affichée la veille en soirée. Le mouvement reste soutenu par la réunion de l'Opep+ mercredi à Vienne, laquelle devrait aboutir à l'annonce d'une importante réduction de l'offre afin de contrer la récente faiblesse des marchés de l'énergie.

Peu avant 09h20, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre se négociait à 89,62 dollars, en hausse de 0,86%. La veille, au soir du premier jour d'utilisation comme contrat de référence, il s'était envolé de 4,36% à 88,86 dollars.

Les 159 litres de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en novembre, valaient quant à eux 84,32 dollars, en progression de 0,83%, après avoir bondi de 5,20% à 83,63 dollars lundi en soirée.

Le groupe des principaux producteurs d'or noir devrait réduire sa production de plus d'un million de barils par jour, avec la possibilité de coupes volontaires supplémentaires par les membres individuels, notent certains observateurs. Dans le même temps, l'indice de référence international du pétrole a reculé pour le quatrième mois consécutif en septembre, les hausses agressives des taux d'intérêt des principales banques centrales visant à juguler l'inflation faisant craindre un ralentissement économique mondial qui pourrait nuire à la demande d'énergie.

L'envolée du dollar, qui rend les produits de base au prix du billet vert plus chers pour une bonne partie des acheteurs étrangers, et les incertitudes liées à la crise en Chine, premier importateur de brut, ont également récemment pesé sur les prix du pétrole. Lundi, "les rumeurs selon lesquelles l'Opep va discuter d'une réduction de production supérieure au million de baril (par jour) attendu (...) a fait monter les cours", a expliqué dans une note Bart Melek de TD Securities.

"Il y a des attentes fortes qu'ils annoncent la plus importante réduction de production depuis le début de la pandémie", a commenté Edward Moya d'Oanda. En mai et juin 2020, le cartel avait amputé ses volumes de 9,7 millions de barils par jour au total pour aiguillonner les prix du brut, qui étaient tombés sous 20 dollars pour le WTI. L'opération avait été un succès et les cours avaient quadruplé en moins de trois mois.

Pression politique

"L'Opep ne va pas rester immobile et laisser les prix s'effondrer", affirme Phil Flynn de Price Futures Group. Pour autant, "il y a une pression politique croissante sur l'Opep pour ne pas réduire plus que prévu", reconnaît l'analyste, sur fond de crise énergétique majeure en Europe et d'entrée en vigueur prochaine de l'embargo européen sur le pétrole russe, début décembre.

Pour M. Flynn, l'annulation de la réunion du comité technique de l'organisation, initialement prévue mardi avant la rencontre de mercredi, en est une illustration. "Mais nous pensons que l'Opep est déterminée à faire remonter les prix", selon l'analyste, notamment parce que le cartel a le sentiment que "les cours ont été maintenus artificiellement (à un niveau) bas par l'utilisation des réserves stratégiques un peu partout dans le monde."

Plusieurs pays grands consommateurs d'or noir ont en effet choisi de libérer une partie de leurs réserves et dopé l'offre afin de soulager les cours. Les stocks stratégiques américains ont ainsi fondu de près de 200 millions de barils depuis début septembre 2021 (198,7) et se situent désormais à leur plus bas niveau depuis plus de 38 ans.

Alors que la réunion de l'Opep+ se tiendra pour la première fois depuis mars 2020 en présentiel, Edward Moya imagine "qu'ils vont probablement y aller fort et diminuer de plus d'un million de barils par jour" leur production.

