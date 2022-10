Le pétrole prend Joe Biden à contre-pied et remonte

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont nettement progressé mercredi, malgré la prochaine ponction de 15 millions de barils supplémentaires dans les réserves stratégiques annoncée par le président Joe Biden, qui vise pourtant à faire baisser les cours.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a gagné 2,64%, pour clôturer à 92,41 dollars.

Celui du West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en novembre, a pris 3,29% à 85,55 dollars.

Joe Biden a annoncé mercredi la libération, en décembre, de 15 millions de barils de brut supplémentaires tirés des réserves stratégiques, qui correspondent à la dernière tranche du programme de 180 millions de barils annoncé au printemps.

"J'ai dit à mon équipe de se tenir prête à effectuer de nouveaux tirages dans les mois à venir, si nécessaire", a déclaré le chef de l'Etat, lors d'une conférence de presse.

Depuis début septembre 2021, le gouvernement américain a puisé quelque 216 millions de barils dans ces réserves (SPR), qui ont ainsi diminué de plus d'un tiers et se situent à leur plus bas niveau depuis juin 1984.

Mais alors que l'opération vise à calmer les prix de l'or noir, les cours, déjà en hausse avant l'allocution de Joe Biden, ont bondi.

"Le discours du président Biden a eu l'effet contraire" de celui désiré, a observé Phil Flynn, de Price Futures Group. Mais, pour lui, la réaction des opérateurs n'était pas liée aux fameux barils.

"Le marché est soulagé parce qu'il n'y a pas eu de suspension des exportations" ordonnée par le président américain, un scénario que n'excluaient pas les traders.

Une suspension ou une limitation des exportations aurait privé le pétrole américain d'une partie de ses débouchés et ainsi fait chuter le prix du WTI.

Interrogé mardi sur la possibilité de limiter ou de suspendre les exportations de pétrole, un responsable américain a expliqué, sous couvert d'anonymat, que le gouvernement Biden "gardait tous les outils sur la table, tout ce qui pourrait aider à assurer l'approvisionnement" du marché américain.

Pour Bill O'Grady, de Confluence Investment, cette nouvelle utilisation des réserves stratégiques est une manoeuvre politique de court terme plus qu'une décision stratégique.

"Il n'y a aucun doute qu'il essaye de maintenir le prix de l'essence suffisamment bas pour que cela l'aide lors des élections" législatives du 8 novembre, a-t-il jugé.

S'il a beaucoup baissé depuis juin, le prix de l'essence, marqueur fort pour les automobilistes et les électeurs américains, reste supérieur de 15% à son niveau de l'an dernier à la même époque aux Etats-Unis.

Joe Biden "est en train d'arriver à bout de solutions" pour empêcher les prix de l'énergie de grimper, estime Bill O'Grady. "Si vous voulez continuer à soutenir l'Ukraine dans cette guerre (contre la Russie), les Américains vont devoir payer leur énergie plus cher, c'est incontournable."

Les cours ont aussi été stimulés par la baisse surprise des réserves commerciales de pétrole aux Etats-Unis, qui ont fondu de 1,7 million de barils alors que les analystes prévoyaient une hausse de 2,5 millions de barils. Cette différence est surtout liée à la hausse des exportations de brut (+44% sur une semaine) et à une moindre utilisation des réserves stratégiques la semaine dernière.

tu/er