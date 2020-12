Le pétrole progresse, espoir sur un plan de relance américain

New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont poursuivi leur marche en avant jeudi, atteignant à la clôture de nouveaux plus hauts depuis début mars, soutenus par des avancées sur un possible accord concernant un nouveau plan de relance aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a gagné 0,82% ou 42 cents à Londres par rapport à la clôture de mercredi, à 51,50 dollars.

Le baril américain de WTI pour le mois de janvier s'est de son côté apprécié de 1,11% ou 54 cents à 48,36 dollars à New York.

Les élus du Congrès américain ont entamé en début de semaine des négociations marathon pour parvenir à un compromis sur de nouvelles mesures d'aide pour les compagnies et les foyers américains frappés par la récession.

Les parlementaires démocrates et républicains tentent de s'accorder avant Noël sur une version commune et définitive de la proposition de 908 milliards de dollars mise en place par un groupe d'élu bipartite.

Un nouveau plan d'aide est d'autant plus pressant que les nouvelles inscriptions au chômage ont encore bondi aux Etats-Unis la semaine dernière, 885.000 personnes ayant fait une première demande d'allocation chômage.

Il s'agit d'une hausse de 23.000 personnes par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres hebdomadaires du département du Travail diffusés jeudi.

"Ce ne sont pas seulement les espoirs d'approbation du plan de relance aux États-Unis qui font monter les prix (pétroliers, ndlr), les données sur les stocks américains ont également donné une impulsion positive", a indiqué Barbara Lambrecht, analyste de Commerzbank.

Selon un rapport de l'Agence américaine d'Information sur l'Energie (EIA) diffusé la veille, les stocks commerciaux de brut aux Etats-Unis ont baissé de 3,1 millions de barils (MB) lors de la semaine achevée le 11 décembre, soit un repli un peu plus conséquent que celui prévu par les analystes.

Un "soulagement", selon Mme Lambrecht, après la hausse spectaculaire de ces mêmes réserves une semaine plus tôt, ce qui avait pris de court les marchés.

bp-dho/lo/etr