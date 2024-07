Les prix du pétrole ont légèrement augmenté lundi, soutenus par les prévisions d'un déficit de l'offre résultant de la consommation estivale de carburant et des réductions de l'OPEP+ au troisième trimestre, bien que les vents contraires de l'économie mondiale et l'augmentation de la production non OPEP+ aient limité les gains.

Les contrats à terme du Brent ont augmenté de 16 cents, ou 0,2%, à 85,16 $ le baril à 0032 GMT, tandis que les contrats à terme du brut américain West Texas Intermediate étaient à 81,71 $ le baril, en hausse de 17 cents, ou 0,2%.

Les deux contrats ont gagné environ 6 % en juin, le Brent s'est installé au-dessus de 85 $ le baril au cours des deux dernières semaines, après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, a prolongé la plupart de ses réductions profondes de la production de pétrole jusqu'en 2025.

Cela a conduit les analystes à prévoir des déficits de l'offre au troisième trimestre, la demande de transport et de climatisation durant l'été réduisant les stocks de carburant.

Les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine et les préoccupations géopolitiques croissantes en Europe et entre Israël et le Hezbollah libanais ont également maintenu les prix à un niveau plancher, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG, dans une note.

Le récent rebond du WTI pourrait s'étendre jusqu'à 85 dollars le baril si les prix restent au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours à 79,52 dollars, a-t-il ajouté.

Aux Etats-Unis, la production et la demande de pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre mois en avril, selon le rapport mensuel de l'Administration de l'information sur l'énergie (EIA) sur l'offre de pétrole publié vendredi.

Les traders surveillent l'impact des ouragans sur la production et la consommation de pétrole et de gaz dans les Amériques.

La saison des ouragans dans l'Atlantique a débuté dimanche avec l'ouragan Beryl. Beryl, l'ouragan de catégorie 4 le plus précoce jamais enregistré, se dirige vers les îles du Vent des Caraïbes, où il devrait provoquer des vents dangereux et des inondations soudaines lundi, selon le Centre national des ouragans des États-Unis.

En Chine, les dernières données manufacturières ne sont pas de bon augure pour la demande de pétrole dans le pays qui est le deuxième consommateur et le premier importateur de brut au monde.

L'activité manufacturière chinoise a chuté pour le deuxième mois en juin, tandis que l'activité des services est tombée à son plus bas niveau depuis cinq mois, selon une enquête officielle réalisée dimanche, ce qui maintient les appels à de nouvelles mesures de relance alors que l'économie peine à se remettre sur pied.