Le pétrole progresse, l'Opep réaffirme ses estimations pour la demande en 2021

Londres (awp/afp) - Les cours du brut avançaient mercredi, au lendemain d'estimations de la demande par l'Opep inchangées par rapport aux précédentes et avant la publication par l'EIA des données sur les stocks de brut aux Etats-Unis, attendus en baisse.

Vers 09H35 GMT (11H35 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 68,90 dollars à Londres, en hausse de 0,61% par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin gagnait 0,55%, à 65,64 dollars.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a maintenu mardi ses prévisions de hausse de la demande mondiale de pétrole pour cette année.

Le cartel table dans son rapport mensuel sur un rebond de la demande de brut en 2021 à hauteur de 6 millions de barils par jour, à 96,5 millions de barils par jour en moyenne.

Il se dit plus "optimiste" pour le deuxième semestre, au vu de "données positives sur les carburants aux Etats-Unis et l'accélération des programmes de vaccination dans de nombreuses régions".

"Avec l'Europe et les États-Unis qui devraient progressivement assouplir les restrictions sur les voyages nationaux et internationaux, la demande de produits bruts va probablement bondir entraînant avec elle les prix", a réagi Josh Mahony, analyste d'IG.

Les investisseurs suivent également le rétablissement progressif des activités de Colonial Pipeline, un des plus grands opérateurs d'oléoducs américains touché par une cyberattaque vendredi menée par le groupe de pirates informatiques DarkSide, selon la police fédérale américaine.

L'entreprise a indiqué lundi avoir pour objectif de rétablir l'essentiel de ses activités d'ici la fin de la semaine.

Pour atténuer la perturbation des opérations et éviter des pénuries, l'administration Biden a par ailleurs annoncé mardi l'assouplissement temporaire de la réglementation environnementale sur le carburant dans trois Etats de l'est du pays et dans la capitale Washington.

Le marché attend par ailleurs mercredi les données sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, publiées par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) plus tard dans la journée.

Mardi, la fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux Etats-Unis, l'American Petroleum Institute (API), aux estimations jugées moins fiables, a indiqué que ceux-ci avaient diminué d'un peu plus de 2,5 millions de barils dans le pays la semaine passée.

Selon la médiane d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg, ces stocks sont aussi attendus en baisse par l'EIA, de 2,1 million de barils.

