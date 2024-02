Le pétrole a connu une troisième journée consécutive de hausse mercredi après que les données industrielles ont montré que les stocks de pétrole américains ont augmenté moins que prévu et que les États-Unis ont fortement réduit leurs prévisions de croissance de la production pétrolière du pays, atténuant ainsi les inquiétudes concernant une offre excédentaire potentielle.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 16 cents, ou 0,2%, à 78,75 $ le baril à 0417 GMT, tandis que le pétrole West Texas Intermediate a grimpé de 20 cents, ou 0,3%, à 73,51 $.

Les chiffres de l'American Petroleum Institute ont montré que les stocks de brut américains ont augmenté de 670 000 barils au cours de la semaine du 2 février, bien en deçà des prévisions de 1,9 million de barils des analystes interrogés par Reuters.

Les données hebdomadaires du gouvernement américain sur les stocks de pétrole seront publiées plus tard mercredi.

Pour 2024, l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a réduit mardi ses prévisions de croissance de la production nationale de pétrole de 120 000 barils par jour (bpj) à 170 000 bpj, ce qui est nettement inférieur à l'augmentation de la production de l'année dernière de 1,02 million de bpj.

L'EIA a également prévu que la production américaine ne dépasserait pas le record de décembre 2023 de plus de 13,3 millions de barils par jour (bpj) avant février 2025.

Ces perspectives renforcent l'idée que le marché du pétrole sera équilibré en 2024, ont déclaré les analystes de Haitong Futures dans une note, ajoutant qu'ils s'attendent à ce que les prix du pétrole restent dans une fourchette de 10 dollars autour des niveaux actuels.

Pendant ce temps, les médiateurs américains, qataris et égyptiens ont préparé un effort diplomatique pour surmonter les différences entre Israël et le Hamas sur un plan de cessez-le-feu pour Gaza après que le groupe palestinien ait répondu à une proposition pour une pause prolongée dans les combats et la libération d'otages.

Les opérateurs suivent de près la situation au Moyen-Orient, en particulier les attaques des rebelles houthis soutenus par l'Iran contre les navires dans la région cruciale de la mer Rouge, qui ont perturbé le trafic par le canal de Suez, la voie maritime la plus rapide entre l'Asie et l'Europe, où transitent près de 12 % du commerce mondial du pétrole.

Les Houthis ont déclaré mardi avoir tiré des missiles sur deux navires en mer Rouge, les endommageant.

"Compte tenu des risques géopolitiques accrus, l'évolution à la baisse et l'absence de prime de risque peuvent surprendre certains", ont déclaré Warren Patterson et Ewa Manthey, analystes d'ING, dans une note.

"Il est important de se rappeler que si les flux commerciaux sont perturbés par les événements de la mer Rouge, la production de pétrole reste inchangée en conséquence."

Pour soutenir l'offre de pétrole, un consortium dirigé par Exxon Mobil qui contrôle toute la production de pétrole en Guyane pompe environ 645 000 bpj dans le pays sud-américain, contre environ 400 000 bpj à la fin de l'année 2023. (Reportage d'Arathy Somasekhar et Muyu Xu ; Rédaction de Jacqueline Wong et Sonali Paul)