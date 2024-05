Les prix du pétrole ont continué à baisser lundi, en raison des signes de faiblesse de la demande de carburant et des commentaires des responsables de la Réserve fédérale américaine qui ont atténué les espoirs de réduction des taux d'intérêt, ce qui pourrait ralentir la croissance et réduire la demande de carburant dans la plus grande économie du monde.

Les contrats à terme sur le Brent ont baissé de 25 cents, soit 0,3%, à 82,54 dollars le baril à 0505 GMT, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate étaient à 78,07 dollars le baril, en baisse de 19 cents, soit 0,2%.

"Les marchés pétroliers se sont débarrassés de l'impact des conflits au Moyen-Orient et ont reporté leur attention sur les perspectives économiques mondiales", a déclaré Tina Teng, analyste indépendante basée à Auckland.

L'indice des prix à la production (PPI) de la Chine s'est contracté en avril, ce qui suggère que la demande des entreprises reste faible, a-t-elle déclaré, ajoutant que les récentes données économiques américaines signalaient également un ralentissement.

Les deux indices de référence ont baissé d'environ 1 dollar vendredi, les responsables de la Fed se demandant si les taux d'intérêt américains sont suffisamment élevés pour ramener l'inflation à 2 %, ce qui a compensé les gains réalisés en début de semaine dernière à la suite du conflit entre Israël et Gaza.

Les analystes s'attendent à ce que la banque centrale américaine maintienne son taux directeur au niveau actuel pendant plus longtemps, ce qui soutiendrait le dollar. Un billet vert plus fort rend le pétrole libellé en dollars plus cher pour les investisseurs détenant d'autres devises.

Les prix du pétrole ont également chuté en raison de signes de faiblesse de la demande, ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note, alors que les stocks américains d'essence et de distillats ont augmenté au cours de la semaine précédant le début de la saison de conduite aux États-Unis.

Les raffineurs du monde entier luttent contre l'effondrement des bénéfices pour le diesel, alors que de nouvelles raffineries augmentent l'offre et que le temps doux dans l'hémisphère nord et le ralentissement de l'activité économique réduisent la demande.

Néanmoins, le marché est resté soutenu par les attentes selon lesquelles l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, connus sous le nom d'OPEP+, pourraient prolonger les réductions de l'offre au cours du second semestre de l'année.

L'Irak, deuxième producteur de l'OPEP, s'est engagé à respecter les réductions volontaires de la production de pétrole convenues par l'OPEP et souhaite coopérer avec les pays membres pour parvenir à une plus grande stabilité sur les marchés pétroliers mondiaux, a déclaré son ministre du pétrole à l'agence de presse nationale dimanche.

Les commentaires du ministre font suite à sa suggestion, samedi, que l'Irak avait procédé à suffisamment de réductions volontaires et qu'il n'accepterait aucune réduction supplémentaire proposée par le groupe élargi des producteurs de l'OPEP+ lors de sa réunion de début juin.

Au début du mois, l'OPEP+ a reproché à l'Irak d'avoir dépassé son quota de production de 602 000 barils par jour au cours des trois premiers mois de 2024. Le groupe a déclaré que Bagdad avait accepté de compenser par des réductions de production supplémentaires pendant le reste de l'année.

Aux États-Unis, le nombre de plates-formes pétrolières a diminué de trois pour atteindre 496 la semaine dernière, son niveau le plus bas depuis novembre, a déclaré Baker Hughes dans son rapport hebdomadaire vendredi.