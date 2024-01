Les prix du pétrole ont chuté pour une deuxième journée lundi, les vents économiques contraires pesant sur les perspectives de la demande mondiale de pétrole et l'emportant sur les préoccupations géopolitiques au Moyen-Orient et sur l'attaque d'un terminal d'exportation de carburant russe au cours du week-end.

Le Brent a perdu 41 cents, soit 0,5%, à 78,15 dollars le baril à 0105 GMT après avoir baissé de 54 cents vendredi.

Le contrat à terme West Texas Intermediate, pour livraison en février, a baissé de 2 cents à 73,39 dollars le baril, le contrat devant expirer plus tard dans la journée de lundi. Le contrat WTI de mars, plus actif, était à 72,95 dollars le baril, en baisse de 30 cents.

"La réouverture en demi-teinte de ce matin en dit long sur le sentiment actuel du marché du pétrole brut malgré les tensions géopolitiques persistantes en Europe et au Moyen-Orient", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

Les prix ont à peine bougé malgré l'attaque présumée d'un drone ukrainien sur un énorme terminal d'exportation de carburant russe. Le producteur russe Novatek a déclaré dimanche qu'il avait été contraint de suspendre certaines opérations au terminal de la mer Baltique en raison d'un incendie.

Au Moyen-Orient, la guerre de Gaza fait rage tandis que les États-Unis ont frappé un autre missile antinavire que les militants houthis du Yémen s'apprêtaient à lancer dans le golfe d'Aden samedi.

Les attaques menées par le groupe allié à l'Iran en mer Rouge et dans le golfe d'Aden ont perturbé le commerce mondial. Elles ont également resserré les marchés européens et africains du brut et poussé la prime du contrat Brent du premier mois par rapport au contrat de six mois à 1,99 $ vendredi, la plus élevée depuis novembre. Cette structure, appelée "backwardation", indique une perception d'une offre plus restreinte pour une livraison rapide.

Selon M. Sycamore d'IG, les fondamentaux du pétrole continuent de peser sur les prix.

La production de pétrole est plus élevée et les perspectives de croissance en Chine et en Europe sont au mieux mitigées, tandis que les données du PIB devraient montrer cette semaine que la vitesse de l'économie américaine a considérablement ralenti", a-t-il ajouté.

Les dernières prévisions de croissance de la demande de l'Administration américaine d'information sur l'énergie, de l'Agence internationale de l'énergie et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour 2024 se situent dans une large fourchette entre 1,24 million et 2,25 millions de barils par jour, bien que les trois organisations s'attendent à une décélération de la demande en 2025.

Le nombre de plates-formes pétrolières en activité aux États-Unis a diminué de deux unités pour atteindre 497 la semaine dernière, son niveau le plus bas depuis la mi-novembre, selon les données de Baker Hughes publiées vendredi.

"Nous supposons que ces pertes correspondent à des plates-formes qui n'ont pas pu être réactivées en toute sécurité en raison des conditions climatiques froides", ont déclaré les analystes de JP Morgan dans une note. (Reportage de Florence Tan ; Rédaction de Christian Schmollinger)