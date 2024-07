Les prix du pétrole ont rebondi mercredi, après trois jours de baisse, suite à un rapport de l'industrie indiquant que les stocks américains de brut et de carburant ont baissé la semaine dernière, ce qui indique une demande stable, et que les perspectives de réduction des taux d'intérêt se sont améliorées.

Les contrats à terme du Brent ont augmenté de 21 cents pour atteindre 84,87 dollars le baril à 0055 GMT, après avoir chuté de 1,3% au cours de la session précédente.

Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 26 cents à 81,67 dollars le baril, après avoir chuté de 1,1% lors de la session précédente.

Le WTI a chuté de 3 % au cours des trois dernières séances sur fond d'inquiétudes concernant la baisse de la demande mondiale de pétrole et de signes indiquant que l'industrie énergétique du Texas a été relativement épargnée par l'ouragan Beryl qui a frappé la région lundi. Le Brent a baissé de 3,2 % au cours de la même période.

Les stocks américains de pétrole brut et d'essence ont baissé la semaine dernière, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute mardi, indiquant que la demande de carburant d'été est stable et qu'elle est à l'origine du rebond après des jours de baisse.

Les chiffres de l'API montrent que les stocks de brut ont diminué de 1,923 million de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 5 juillet, ont indiqué les sources. Les stocks d'essence ont diminué de 2,954 millions de barils. Cependant, l'offre de distillats a augmenté de 2,342 millions de barils.

Les prix ont également été soutenus par les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui a suggéré que les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt devenaient plus solides. La baisse des taux d'intérêt devrait stimuler la croissance économique et donc la consommation de pétrole.

À la suite des commentaires de M. Powell, les investisseurs ont continué de tabler sur une probabilité de près de 70 % pour une baisse des taux d'intérêt de la Fed en septembre.

"Les remarques de Powell au Sénat ont confirmé l'amélioration des données jusqu'au trimestre de juin, tout en maintenant que d'autres bonnes données renforceraient la confiance dans les perspectives d'inflation", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note mercredi.

Les perspectives de hausse des prix du pétrole ont également été soutenues par un rapport de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) mardi, qui montre que la demande mondiale de pétrole sera supérieure à l'offre l'année prochaine, inversant ainsi une prévision antérieure d'un excédent.

Au Texas, les compagnies pétrolières et gazières ont redémarré certaines opérations mardi après le passage de l'ouragan Beryl, alors que certaines installations ont subi des dommages et que l'électricité n'a pas été totalement rétablie.

L'impact de Beryl sur la production de pétrole et de gaz devrait être limité et, mardi, certains ports ont rouvert et la plupart des producteurs et des installations ont augmenté leur production.

Les investisseurs attendent les données officielles sur les stocks de pétrole américains mercredi à 10h30 EDT (1430 GMT) de la part de l'EIA. (Reportage de Georgina McCartney à Houston ; Rédaction de Christian Schmollinger)