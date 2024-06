Les prix du pétrole ont légèrement baissé pour la deuxième séance consécutive lundi, plombés par un dollar plus ferme alors que les attentes de réduction des taux d'intérêt ont été repoussées à la suite des bonnes données sur l'emploi aux États-Unis vendredi.

Les contrats à terme du pétrole Brent et du pétrole West Texas Intermediate ont glissé de 4 cents à 79,58 $ et 75,49 $ le baril, respectivement, à 0036 GMT.

Vendredi, les données ont montré que les États-Unis ont créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, ce qui a conduit les investisseurs à réduire les attentes en matière de réduction des taux et a entraîné une hausse du dollar.

Un billet vert plus fort rend les matières premières libellées en dollars, telles que le pétrole, plus chères pour les détenteurs d'autres devises.

L'euro a également été mis sous pression, reflétant l'incertitude qui règne dans la zone euro après que le président français Emmanuel Macron a convoqué des élections législatives anticipées pour la fin du mois de juin, après avoir été battu lors du scrutin sur l'Union européenne par le parti d'extrême droite de Marine Le Pen.

"En ce qui concerne Macron et les élections, cela crée une nouvelle couche d'incertitude, après la surprise à la hausse des emplois non agricoles aux États-Unis, qui a fait grimper les rendements", a déclaré Tony Sycamore, un analyste basé à Sydney chez IG.

Les marchés se concentrent sur les réunions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Japon cette semaine, avec le risque de résultats plus hawkish, a déclaré M. Sycamore.

"Cela créera probablement plus d'angoisse parmi certains États membres de l'OPEP+ quant au moment où ils pourront remettre leurs réductions sur le marché, étant donné l'accueil négatif que cette proposition a reçu la semaine dernière après la réunion de l'OPEP+", a-t-il ajouté.

Le Brent et le WTI ont enregistré leur troisième perte hebdomadaire consécutive la semaine dernière, car on craint qu'un plan visant à annuler les réductions de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, à partir d'octobre, ne vienne s'ajouter à l'augmentation de l'offre mondiale.

L'annonce a coïncidé avec une augmentation des stocks commerciaux de pétrole brut et de produits de l'OCDE à terre, estimés à 48 millions de barils en mai, contre une accumulation moyenne de 30 millions de barils sur la période 2015-2019, selon le cabinet de conseil en énergie FGE.

Les analystes et les négociants s'attendent à ce que la demande pendant les vacances d'été réduise les stocks et soutienne les prix.

"Nous continuons de nous attendre à ce que le marché se raffermisse et à ce que les prix du brut atteignent des niveaux moyens de 80 $US/b à l'approche du troisième trimestre 2024, mais il faudra probablement un signal convaincant de resserrement de la part des données préliminaires sur les stocks", a déclaré FGE.

Aux États-Unis, Washington a augmenté ses achats de pétrole brut pour reconstituer la réserve stratégique de pétrole après la chute des prix.

La semaine dernière, les entreprises énergétiques américaines ont réduit le nombre de plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel à son niveau le plus bas depuis janvier 2022, a déclaré vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes.

Au Moyen-Orient, le ministre irakien du pétrole, Hayan Abdel-Ghani, a déclaré que les discussions avec les responsables de la région du Kurdistan et les représentants des entreprises internationales qui y opèrent avaient progressé en vue d'un accord sur la reprise des exportations de pétrole via l'oléoduc Irak-Turquie, qui assurait autrefois environ 0,5 % de l'approvisionnement mondial en pétrole.