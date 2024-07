Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole évoluaient à la baisse jeudi, le contexte économique morose en Chine continuant de peser sur le marché, éclipsant même le nouveau recul des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Vers 09H25 GMT (11H25 HEC), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, cédait 1,57%, à 80,43 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, baissait de 1,59%, à 76,36 dollars.

Malgré un rapport sur une nouvelle baisse hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis la semaine dernière, "le ralentissement de l'économie chinoise pèse à la baisse" sur les cours du brut, notent les analystes d'Energi Danmark.

La banque centrale chinoise a réduit jeudi l'un de ses taux à la surprise des marchés, la deuxième initiative de ce type cette semaine pour tenter de relancer une activité à la peine dans la deuxième économie mondiale.

Les mauvaises séries d'indicateurs économiques se succèdent en Chine ces dernières semaines et le géant asiatique, qui vise "environ 5%" de croissance cette année, multiplie les annonces pour tenter de revigorer l'activité.

"Les marchés et les observateurs ont réagi froidement", souligne John Evans, de PVM Energy, "car si l'+assouplissement+ de la politique monétaire doit être salué, il est très différent de la stimulation réelle nécessaire pour les secteurs assiégés tels que l'immobilier" en Chine.

Ainsi, "l'idée d'une demande chinoise de pétrole préoccupante" prédomine, poursuit l'analyste.

Le pays fait toujours face à une crise inédite de son vaste secteur immobilier. Et un an et demi après la levée des restrictions sanitaires qui pénalisaient son activité, la reprise post-Covid tant espérée a été brève et moins robuste qu'escompté.

Les inquiétudes des investisseurs autour de la Chine, d'ordinaire le coeur de la croissance de la demande mondiale de pétrole, sont telles qu'elles ont éclipsé la nouvelle baisse des stocks des Etats-Unis la semaine dernière.

Les stocks commerciaux de brut ont de nouveau baissé sensiblement la semaine achevée le 19 juillet, se réduisant de 3,7 millions de barils, d'après le rapport de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) publié mercredi.

Il s'agit de la quatrième contraction d'affilée pour ces réserves, qui ont perdu plus de 24 millions de barils depuis fin juin.

emb/ode/ktr