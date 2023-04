Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole baissaient légèrement lundi sans franchir le seuil symbolique de 80 dollars le baril pour le Brent, la plus grande partie des gains après des baisses de production de l'Opep s'étant évaporés face aux craintes sur l'économie mondiale.

Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin cédait 0,39%, à 81,34 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois abandonnait 0,26%, à 77,67 dollars.

"Les perspectives d'une croissance économique plus faible ont un effet sur les anticipations de demande mondiale de pétrole", résume Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Alors que l'inflation persiste à travers le monde, les investisseurs anticipent de plus en plus que les politiques monétaires vont encore être durcies, ce qui pèse sur l'économie et donc sur l'appétit pour le brut.

Dans ce contexte, les cours s'affaissent après leur envolée enregistrée début avril, quand plusieurs membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) ont annoncé des baisses volontaires de production.

Par rapport à leur niveau de fin mars, juste avant les annonces de baisses de production, le Brent gagne 1,95% et le WTI 0,95%.

Les analystes de ING notent cependant que la demande persiste, notamment en Inde, où les importations ont augmenté l'année dernière et ces derniers mois.

"Les raffineries locales ont transformé un record de 23.000 tonnes en mars, en légère hausse de 3% sur un an", commentent-ils.

Et la Chine, premier importateur mondial, pourrait voir sa consommation augmenter alors que la semaine de congés de la "Golden Week" aura lieu la semaine prochaine, encourageant les déplacements au sein du pays.

Les données sur la croissance américaine jeudi pourraient aussi influencer les prévisions de la demande du premier consommateur mondial d'or noir.

