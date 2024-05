Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole se reprenaient jeudi, poussés par la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière mais aussi par les maigres espoirs de trêve entre Israël et le Hamas.

Vers 09H40 GMT (11H40 HEC), le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet prenait 0,53% à 84,02 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, gagnait 0,58% à 79,45 dollars.

"Les cours du pétrole ont réussi à regagner un peu de terrain après la publication du rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) sur l'état des stocks de pétrole" aux Etats-Unis, commente Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Durant les sept jours achevés le 3 mai, les réserves commerciales américaines de pétrole ont diminué de 1,4 million de barils après avoir grimpé de 7,3 millions de barils la semaine précédente, selon le communiqué de l'EIA publié mercredi.

"Cette baisse contraste avec l'augmentation (d'environ 500.000 barils) signalée mardi par l'American Petroleum Institute" (API), la fédération des professionnels du secteur dont les données sont réputées moins fiables, remarque M. Innes.

La veille, les cours qui évoluaient dans le rouge se sont redressés après la publication du rapport.

"L'impressionnante reprise a également été favorisée par les espoirs de plus en plus minces d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, alors que le premier intensifie son assaut sur Rafah", relève Tamas Varga, analyste chez PVM Energy.

Les Etats-Unis menacent pour la première fois de cesser des transferts d'armements à Israël en cas d'offensive majeure dans la ville surpeuplée de Rafah, près de la frontière égyptienne.

Il s'agit de l'avertissement le plus sévère des Etats-Unis, un proche allié d'Israël et son principal fournisseur d'armements, concernant la conduite de sa guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien.

"Néanmoins, il semble que les développements autour d'Israël et de la mer Rouge ne devraient pas avoir d'impact significatif sur l'offre de pétrole", tempère M. Varga.

emb/ved/ktr