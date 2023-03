Le pétrole remonte, les investisseurs retrouvent l'appétit pour le risque

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole continuaient de remonter vendredi, les investisseurs retrouvant leur appétit pour les actifs à risque, rassurés sur la résilience du secteur bancaire après les tumultes du début de semaine.

Vers 10H30 GMT (11H30 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai gagnait 1,43%, à 75,77 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en avril, prenait 1,73%, à 69,53 dollars.

Les cours rebondissent depuis jeudi, "l'optimisme sur la reprise de la demande chinoise et la faiblesse du dollar ayant incité les investisseurs à prendre de nouvelles positions", explique John Plassard, de Mirabaud.

Onze grandes banques américaines ont choisi jeudi de venir ensemble à la rescousse de l'établissement en difficultés First Republic et éviter ainsi qu'il ne devienne le prochain domino à tomber après trois faillites d'affilée.

De quoi rassurer les marchés après les fortes turbulences dans le secteur bancaire mondial du début de semaine, ravivant l'appétit pour le risque des investisseurs, qui se tournent ainsi à nouveau vers le pétrole et délaissent les valeurs refuges comme le dollar.

Le pétrole étant libellé en dollar, la faiblesse du billet vert profite aussi au brut, en augmentant le pouvoir d'achat des investisseurs utilisant des devises étrangères.

Mais si les prix remontent, le brut reste en forte baisse sur la semaine: le Brent a chuté de plus de 8,5% et le WTI de plus de 9,5% depuis la clôture de vendredi dernier.

Elles avaient toutes deux plongé mercredi jusqu'à leur plus bas prix depuis décembre 2021.

