Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole remontaient légèrement mercredi après des pertes marquées la veille, l'anticipation d'une baisse des réserves américaines contre-balançant les prévisions d'une demande plombée par l'économie mondiale peu vivace.

Vers 10H20 GMT (12H20 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, gagnait 0,62% à 72,71 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, progressait de 0,78% à 68,23 dollars.

Les réserves commerciales de brut des Etats-Unis ont reculé de 2,41 millions de barils pour la semaine achevée le 23 juin, selon les données de la fédération des professionnels du secteur, l'American petroleum institute (API).

Les investisseurs guettent les données officielles et jugées plus fiables de Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), qui seront publiées plus tard dans la séance.

Les analystes tablent sur un repli de 1,5 million de barils des réserves de brut mais sur une augmentation de 1 million de barils de celles d'essence, selon la médiane d'un consensus compilé par l'agence Bloomberg.

Si les données de l'EIA confirment un retrait des stocks d'or noir, cela pourrait freiner la baisse des cours, qui souffre notamment du manque d'appétit pour le risque des investisseurs, alors que les banques centrales à travers le monde relèvent leurs taux pour freiner l'inflation.

"Des inquiétudes sur les hausses des taux, mais des réserves qui reculent. Cette dernière information ainsi que les actions de l'Opep", qui limite sa production pour requinquer les prix, "pourrait créer un plancher pour les prix", estime Neil Wilson, analyste chez Finalto.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, a annoncé début juin baisser encore plus sa production pour rééquilibrer le marché, une action qui avait dans un premier temps fait grimper les cours mais dont l'effet haussier s'est complètement évaporé depuis.

js/ode/eb