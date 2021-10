Le pétrole repart à la hausse

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont repris leur course jeudi après une mise au point du département américain de l'Energie indiquant que les Etats-Unis n'étaient pas prêts à "immédiatement" puiser dans les réserves stratégiques du pays pour faire face à l'augmentation du cours de l'or noir.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a terminé en hausse de 87 cents ou 1,07% par rapport à la côture de mercredi à 81,95 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de novembre a aussi engrangé 87 cents ou 1,12% à 78,30 dollars.

Les cours avaient toutefois ouvert en nette baisse au lendemain de l'annonce d'une hausse plus importante que prévu des stocks américains et après des déclarations de la secrétaire à l'Energie, Jennifer Granholm, ayant été interprétées comme une possible utilisation des réserves stratégiques des Etats-Unis pour contrecarrer la hausse des cours.

Mais "il n'y a pas pour l'instant de plan immédiat pour prendre ces mesures", a indiqué dans un e-mail une porte-parole du département de l'Energie à l'AFP.

"Tous les ustensiles de la boîte à outils sont toujours à l'étude pour protéger le peuple américain (...). Le département de l'Energie continue de surveiller l'approvisionnement du marché mondial de l'énergie et de travailler avec les agences partenaires pour déterminer si et quand des actions sont nécessaires", a-t-elle ajouté.

Les prix du pétrole ont immédiatement réagi à cette mise au point de l'Administration américaine, repassant rapidement dans le vert.

Pour la deuxième semaine consécutive mercredi, les réserves commerciales de pétrole brut avaient surpris les investisseurs en s'inscrivant en hausse plus forte que prévu, ce qui avait plombé les cours. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de brut avaient grimpé de 2,3 millions de barils la semaine passée.

Quant au très volatil et très tendu marché du gaz, il s'affichait en baisse jeudi: le marché européen de référence, le TTF (Title Transfer Facility) néerlandais a terminé en baisse de 6,36% à 96,584 euros le mégawattheure (MWh) après être tombé à 81,075 euros en tout début de séance.

Secoué par un mouvement de panique mercredi, la référence européenne est montée de plus de 35% à 162,125 euros avant de finir la séance en baisse.

bp-vmt/juj/ngu