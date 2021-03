Le pétrole repart après une chute, soutenu par le blocage du canal de Suez

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole étaient en hausse vendredi au terme d'une semaine en dents de scie, marquée par deux séances de forte baisse mardi et jeudi, tandis que le blocage du canal de Suez se prolonge et menace l'approvisionnement européen en or noir.

Vers 11H10 GMT (12H10 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 63,08 dollars à Londres, en hausse de 1,82% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois gagnait 2,05%, à 59,76 dollars.

"Le marché pétrolier oscille entre gains, pertes et gains à nouveau cette semaine, signe évident de l'incertitude créée par le blocage du canal de Suez et les confinements en Europe", a résumé Paola Rodriguez Masiu, analyste de Rystad Energy.

Les efforts se poursuivent vendredi pour dégager un porte-conteneur de 400 mètres de long coincé depuis quatre jours en travers de cette voie cruciale pour le fret maritime.

Le fait que l'opération puisse durer "des jours, voire des semaines", selon la société néerlandaise Smit Salvage qui a participé à de grandes opérations de sauvetage ces dernières années, notamment sur le Costa Concordia, a décidé vendredi les cours à s'orienter vers le haut.

Selon la revue spécialisée Lloyd's list, plus de 200 navires sont actuellement bloqués aux deux extrémités et dans la zone d'attente située au milieu du canal, entraînant d'importants retards dans les livraisons de pétrole et d'autres produits.

Les gains étaient cependant limités par l'aggravation de la situation sanitaire qui pourrait retarder la reprise économique en Europe, et donc la demande d'or noir, selon de plus en plus d'économistes.

Le marché est également fébrile à une semaine du prochain sommet ministériel des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés via l'accord Opep+, qui se tiendra jeudi 1er avril.

Selon Stephen Brennock, de PVM, le club de producteurs "pencherait du côté de la prudence et devrait maintenir les niveaux de production actuels".

bp/js/oaa