Les prix du pétrole ont peu varié mardi, se maintenant près des plus hauts de deux mois atteints lors de la session précédente, en raison des prévisions d'augmentation de la demande de carburant pour la saison des voyages d'été et d'éventuelles réductions des taux d'intérêt américains qui pourraient stimuler la croissance économique.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 20 cents à 86,80 dollars le baril à 0142 GMT après avoir gagné 1,9% lors de la session précédente pour atteindre le plus haut niveau depuis le 30 avril.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 13 cents à 83,51 dollars le baril, après avoir gagné 2,3% à son plus haut niveau depuis le 26 avril.

La demande d'essence aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde, devrait augmenter à mesure que la saison des voyages d'été reprend avec les vacances du Jour de l'Indépendance cette semaine. L'American Automobile Association prévoit que les voyages pendant la période des vacances seront 5,2 % plus élevés qu'en 2023, et que les voyages en voiture seront 4,8 % plus élevés que l'année précédente.

"Cela pourrait aider la demande d'essence à se redresser après un premier semestre 2024 en demi-teinte", ont écrit les analystes d'ANZ dans une note.

Du côté de l'offre, les marchés se préparaient à d'éventuelles perturbations dues à l'ouragan Beryl sur le raffinage du pétrole et la production offshore aux États-Unis. Toutefois, les prévisions actuelles indiquent que la tempête se déplacera probablement dans la baie de Campeche au Mexique et causera des problèmes pour la production de pétrole dans cette région.

Beryl a frappé les Caraïbes en tant que tempête de catégorie 4 lundi, et le National Hurricane Center des États-Unis a mis en garde contre une "situation extrêmement dangereuse" après qu'il soit passé de la catégorie 1 à la catégorie 2 en l'espace de 10 heures.

Les signes d'une baisse de l'inflation aux États-Unis ravivent l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, peut-être en septembre.

Un rapport publié lundi a montré que l'activité manufacturière américaine s'est contractée pour le troisième mois, et que les prix payés par les fabricants pour certains intrants ont chuté à leur niveau le plus bas depuis six mois.

Avec un rapport du département du commerce vendredi montrant que les données sur l'inflation américaine sont restées inchangées en mai, cela pourrait renforcer les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt américains, une mesure qui stimulerait l'activité économique et la demande de pétrole.

Toutefois, les signes d'une croissance de la demande moins importante que prévu ont limité les gains des prix du pétrole.

Certaines données montrent que les importations de brut en Asie, la plus grande région consommatrice de pétrole au monde, au cours du premier semestre 2024, ont été inférieures à celles de l'année dernière. Cela s'explique principalement par la baisse des importations en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde et le deuxième plus grand consommateur.