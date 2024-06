Les prix du pétrole sont restés stables mercredi, le marché mettant en balance les inquiétudes liées à l'escalade des conflits en Europe et au Moyen-Orient et les craintes concernant la demande, suite à une augmentation inattendue des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Le Brent a augmenté de 2 cents à 85,35 dollars le baril à 0350 GMT, tandis que le West Texas Intermediate était en baisse de 6 cents à 81,51 dollars le baril.

Les deux indices ont gagné plus d'un dollar lors de la session précédente après qu'une attaque de drone ukrainien ait provoqué l'incendie d'un terminal pétrolier dans un grand port russe, selon des officiels russes et une source de renseignement ukrainienne.

Au Moyen-Orient, le ministre israélien des affaires étrangères, Israël Katz, a mis en garde contre l'imminence d'une "guerre totale" avec le Hezbollah libanais, alors même que les États-Unis tentent d'éviter un conflit plus large entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran.

Une escalade de la guerre dans la région soulève la perspective d'une perturbation de l'approvisionnement en brut des principaux producteurs.

"Les participants au marché reviennent à la tarification des risques potentiels de perturbation en cas de conflit plus large, alors que les tensions géopolitiques sont portées sur un nouveau front entre Israël et le Hezbollah", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG à Singapour.

"Tout apaisement entre les deux parties semble difficile à court terme, ce qui pourrait maintenir les prix du pétrole bien soutenus alors que les participants au marché se débarrassent des poches de faiblesse sur le front économique, des ventes au détail américaines plus faibles que prévu aux données mitigées en provenance de Chine cette semaine."

Les données chinoises de cette semaine ont montré que la production industrielle de mai était inférieure aux attentes, mais que les ventes au détail, qui sont un indicateur de la consommation, ont enregistré leur croissance la plus rapide depuis février.

Les analystes, dans un rapport d'ANZ Research publié mercredi, ont déclaré qu'un ton de risque plus large sur les marchés mondiaux soutenait les prix du pétrole brut, avec des données économiques américaines mitigées pour le mois de mai qui stimulent les paris que la Réserve fédérale réduira ses taux plus tôt que tard, en se référant à une production industrielle forte et à des ventes au détail qui ont à peine augmenté.

Les responsables de la Réserve fédérale sont à la recherche d'une confirmation supplémentaire du ralentissement de l'inflation et de tout signe d'alerte provenant d'un marché de l'emploi encore solide, alors qu'ils s'orientent prudemment vers ce que la plupart d'entre eux prévoient être une ou deux réductions des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.

Les baisses de taux d'intérêt pourraient réduire les coûts d'emprunt, ce qui stimulerait l'activité économique et la consommation de pétrole.

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté de 2,264 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 14 juin, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute mardi, ce qui a empêché les prix du pétrole d'augmenter davantage. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 2,2 millions de barils des stocks de brut.

Les stocks d'essence ont toutefois baissé de 1,077 million de barils, tandis que ceux de produits distillés ont augmenté de 538 000 barils, ont dit les sources sous couvert d'anonymat.

Les données officielles sur les stocks américains de l'Administration de l'information sur l'énergie sont attendues à 1500 GMT.