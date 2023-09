Le brut russe a représenté une part plus importante des importations de pétrole de la République tchèque au cours du premier semestre, a déclaré lundi l'opérateur public d'oléoducs MERO, malgré le projet du pays de sevrer de l'approvisionnement russe.

Le pétrole russe a représenté 65 % des importations totales, contre 56 % pour l'ensemble de l'année 2022 et 49 % en 2021.

La République tchèque importe du pétrole par l'oléoduc Druzhba via l'Ukraine et par l'oléoduc IKL qui est relié à l'oléoduc TAL en Allemagne.

"La part des importations de pétrole en provenance de Russie (via l'oléoduc Druzhba) par rapport aux importations en provenance d'autres pays (via l'oléoduc IKL) au cours des six premiers mois de cette année était, en arrondissant, de 65:35 %", a déclaré MERO.

Le principal client de MERO est le raffineur ORLEN Unipetrol, une unité de la société polonaise PKN ORLEN, qui exploite les deux raffineries du pays à Litvinov et Kralupy.

Les Tchèques peuvent importer du pétrole russe par oléoduc en vertu d'une exemption aux sanctions de l'UE, car le pays ne peut actuellement couvrir entièrement ses besoins, qui s'élèvent à environ 7 millions de tonnes métriques par an, par l'itinéraire alternatif des oléoducs IKL et TAL.

MERO a commencé à moderniser l'oléoduc TAL, ce qui devrait permettre de passer à un approvisionnement en pétrole entièrement non russe à partir de 2024/2025.

ORLEN Unipetrol n'a pas commenté l'augmentation de la proportion de l'approvisionnement russe, se contentant de dire qu'elle opérait conformément à toutes les réglementations.

Elle a indiqué qu'elle préparait la raffinerie de Litvinov, qui a une capacité annuelle de 5,4 millions de tonnes et fonctionne au pétrole russe, à se convertir à d'autres mélanges à temps pour la modernisation de l'oléoduc TAL.

"En octobre, nous effectuerons un essai d'environ un mois à la raffinerie de Litvinov, au cours duquel nous testerons la technologie de production pour traiter exclusivement des pétroles bruts non russes", a déclaré ORLEN Unipetrol, ajoutant qu'elle testerait des pétroles bruts du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud et de la mer du Nord.

Les changements technologiques pour traiter le pétrole non russe seront effectués pendant une pause de production en avril de l'année prochaine, a indiqué l'entreprise.

"Outre l'entretien général et la modernisation, que nous effectuons régulièrement tous les quatre ans environ, nous procéderons à des modifications technologiques [...] pour permettre à la raffinerie de Litvinov de passer au pétrole brut non russe après l'extension de la capacité de l'oléoduc TAL", a déclaré le ministère.

Le ministère de l'industrie et du commerce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.