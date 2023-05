Les prix du pétrole ont chuté pour la deuxième fois mercredi, après qu'une augmentation inattendue des stocks de pétrole brut aux États-Unis ait alimenté les inquiétudes concernant la demande, suite à des données économiques plus faibles que prévu aux États-Unis et en Chine, les deux plus grands consommateurs de pétrole au monde.

Le prix à terme du pétrole Brent était inférieur de 29 cents, soit une baisse de 0,4 %, à 74,60 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate a légèrement baissé de 32 cents, également en baisse de 0,4%, à 70,55 $, à partir de 0005 GMT.

Les stocks de brut américains ont augmenté d'environ 3,6 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 12 mai, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute. Sept analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 900 000 barils.

Cela a renforcé les inquiétudes concernant la croissance américaine après que les ventes au détail aient augmenté de 0,4 % en avril, ce qui est inférieur aux estimations qui tablaient sur une augmentation de 0,8 %.

"Les perspectives économiques mondiales comportent trop de points d'interrogation, ce qui n'incite pas les négociants en énergie à acheter du pétrole brut. À l'heure actuelle, trop de pétrole est encore disponible", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA, dans une note.

Les discussions sur le relèvement du plafond de la dette américaine continuent de peser sur le marché. Le département du Trésor américain a estimé que les États-Unis se mettraient en défaut de paiement dès le 1er juin si le Congrès ne relevait pas le plafond de la dette.

En Chine, la croissance de la production industrielle et des ventes au détail en avril a été inférieure aux prévisions, ce qui suggère que l'économie a perdu de son élan au début du deuxième trimestre.

Les marchés suivent de près les nouvelles mesures prises par les dirigeants du Groupe des Sept (G7) lors de leur réunion au Japon, du 19 au 21 mai, pour renforcer les sanctions à l'encontre de la Russie.

Le G7 cherche à cibler les contournements de sanctions impliquant des pays tiers, à limiter la production future d'énergie de la Russie et à restreindre les échanges commerciaux qui soutiennent l'armée russe, ont déclaré des fonctionnaires ayant une connaissance directe des discussions.

Le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré séparément au Financial Times que l'UE devrait sévir contre l'Inde qui revend du pétrole russe en Europe sous forme de carburant raffiné.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, prévoit de participer au sommet du G7 en tant qu'invité et de rencontrer M. Biden.

Les prix du pétrole ont chuté alors même que l'Agence internationale de l'énergie a revu à la hausse ses prévisions concernant la demande mondiale de pétrole cette année, de 200 000 barils par jour (bpj), pour atteindre le niveau record de 102 millions de bpj. (Reportage de Katya Golubkova ; Rédaction de Sonali Paul)