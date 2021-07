Le pétrole se maintient à un niveau élevé malgré le report du sommet de l'Opep+

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont sensiblement accéléré jeudi, soutenus par l'espoir d'un relèvement modéré de la production par les pays membres de l'Opep et leurs alliés, ainsi que par la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, a fini à 75,84 dollars, en hausse de 0,94% ou 1,22 dollar par rapport au cours de clôture de la veille.

A New York, le baril de WTI pour livraison en août a nettement plus progressé, gagnant 2,39% ou 1,76 dollar à 75,23 dollars.

Le marché attendait des nouvelles du sommet, prévu jeudi, de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, avec lesquels ils forment l'Opep+.

Mais la réunion a finalement été reportée à vendredi, une première réunion technique n'ayant pas abouti jeudi.

Les cours n'ont que peu réagi à l'annonce de cet ajournement, le baril de WTI demeurant au-dessus du seuil des 75 dollars, qu'il avait franchi quelques heures plus tôt pour la première fois depuis octobre 2018.

"Les opérateurs s'attendent à une augmentation de la production par l'Opep+, mais d'une façon mesurée qui ne fasse pas trop augmenter l'offre trop rapidement", ce qui aurait un impact négatif sur les prix, a commenté, dans une note, Louise Dickson, du cabinet de recherche Rystad Energy.

L'Opep+ doit déterminer les niveaux de production pour le mois d'août, attendus en légère hausse, de l'ordre de 500.000 barils quotidiens, un relèvement qui serait "clairement prudent".

Les cours demeuraient aussi soutenus par la baisse continue des réserves commerciales de brut aux Etats-Unis, en repli depuis plus d'un mois et au plus bas depuis 2020.

Les signes d'une accélération de l'économie américaine, qui se multiplient, sont aussi des signes encourageants pour la demande de pétrole, même si Louise Dickson rappelle que la propagation du variant Delta ralentit la levée des restrictions et pousse même à des reconfinements.

