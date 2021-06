Le pétrole se replie après la hausse des stocks américains d'essence

New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont vu leur progression freinée mercredi après des données américaines montrant une forte progression des réserves d'essence aux Etats-Unis, signe peu rassurant pour la demande.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a terminé à 72,22 dollars à Londres, comme mardi.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet a baissé de 0,13% ou 9 cents, à 69,96 dollars.

Le Brent et le WTI avaient atteint la veille à la clôture des plus hauts depuis mai 2019 et octobre 2018.

En hausse en début de séance américaine, les cours ont piqué du nez après la publication des chiffres hebdomadaires de l'Agence américaine de l'Energie (EIA) révélant un bond des stocks d'essence de 7 millions de barils au 4 juin, bien plus que la hausse de 1,2 million anticipée.

Les réserves de produits distillés ont aussi fortement augmenté (+4,4 millions de barils).

"La baisse de la demande implicite en essence et en produits distillés a entraîné le solide gonflement de leurs stocks, compensant l'impact haussier de la diminution des stocks de brut", a commenté Matt Smith de ClipperData.

Les réserves commerciales de brut aux Etats-Unis ont en effet baissé de 5,2 millions de baril.

Avant la publication du rapport de l'EIA, le marché était toutefois orienté à la hausse "grâce aux signaux indiquant une augmentation de la demande" de brut, avait estimé Richard Hunter, analyste de Interactive Investor.

"Le trafic routier reprend dans les économies développées en raison de l'assouplissement des restrictions et l'on s'attend à ce que la saison estivale de conduite traditionnelle aux États-Unis soit plus forte que d'habitude, par effet de compensation", avait-il ajoué.

bp-dho/jum/nth