New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont fini en léger repli mardi, affectés par une nouvelle accélération du dollar et un indicateur chinois jugé décevant.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, s'est effrité de 0,61%, pour clôturer à 84,91 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en septembre, il a lui cédé 0,52%, à 81,37 dollars.

La séance avait mal démarré par l'annonce que l'activité industrielle chinoise s'est contractée en juillet en Chine, alors que les économistes la voyaient en légère expansion, au plus bas depuis six mois.

Malgré ce ramollissement de l'économie, "le bureau politique (du Parti communiste chinois) a fait passer le message selon lequel la Chine ne recourrait pas à un grand plan de relance, optant plutôt pour des mesures ciblées et limitées", a commenté Duncan Wrigley, de Pantheon Macroeconomics.

Pour l'or noir, le vent de face s'est levé encore davantage avec le coup de chaud du dollar, qui est repassé résolument sous le seuil de 1,10 dollar pour un euro.

Le reflux des cours tenait aussi, selon Edward Moya, au calendrier, mardi étant le premier jour d'août après un mois de juillet incandescent pour l'or noir.

Pour autant, prévient Edward Moya, "le pétrole reste l'un des placements les plus attractifs et les opérateurs vont probablement se mettre à racheter à chaque fléchissement".

Ainsi, après avoir perdu quasiment 1,50%, le WTI s'est repris en fin de séance, à la faveur d'un rebond de Wall Street et de l'appétit pour le risque, selon Matt Smith, de Kpler.

Pour l'analyste, les traders se positionnaient aussi dans la perspective d'une nouvelle chute attendue des stocks de brut américains dans le rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), publié mercredi.

A l'occasion de la présentation des résultats trimestriels, le directeur général du géant britannique BP, Bernard Looney, s'est montré très optimiste quant aux perspectives du marché à court terme.

"On devrait voir la demande augmenter de deux millions de barils par jour cette année, (...) et plus d'un million encore l'an prochain", a déclaré le dirigeant.

Dans le même temps, "l'Opep+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés de l'accord Opep+) reste extrêmement discipliné et ne montre aucun signe d'inflexion", a-t-il ajouté, tandis qu'aux Etats-Unis, "le nombre de puits en activité a chuté".

Dès lors, "les prix devraient rester fermes durant les mois et les années à veir", a-t-il conclu.

