Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole se reprenaient jeudi après leur chute du début de semaine, les investisseurs se concentrant sur la perspective d'une pause dans les hausses de taux de la Fed et sur le resserrement du marché.

Vers 09H45 GMT (11H45 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, gagnait 1,02%, à 73,17 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, prenait 0,71%, à 69,09 dollars.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé mercredi soir, comme attendu, ses taux d'un quart de point et n'anticipe pas de hausses supplémentaires.

"Le marché a interprété cela comme un signal que la banque resterait probablement en attente pour l'instant", affirme James Harte, de TickMill Group.

La perspective d'un affaiblissement du dollar, "alors que la Fed s'éloigne du resserrement monétaire" pourrait doper les prix sur le court terme, explique l'analyste.

Un dollar moins cher rend les achats de pétrole plus attractifs.

Du côté de l'offre, "les réductions volontaires de la production (de certains pays exportateurs de l'Opep+, ndlr) ont été mises en oeuvre au début de ce mois", et devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, rappellent les analystes d'UBS.

La baisse de la production et des exportations des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) "devrait contribuer à resserrer le marché pétrolier", ajoutent-ils, ce qui devrait aussi soutenir les prix.

Le WTI américain a toutefois dégringolé plus tôt dans la séance jusqu'à 63,64 dollars le baril, son prix le plus bas depuis début décembre 2021, tandis que le Brent a reculé à un plus bas depuis un mois et demi à 70,12 dollars.

Les prix du brut ont subi une forte pression "en raison de la montée des craintes de récession mondiale", indique M. Harte.

L'activité des usines en Chine s'est contractée en avril pour la première fois en trois mois, soulignant que la reprise économique post-Covid montre encore quelques signes de fragilité. De quoi susciter des inquiétudes quant à la demande dans le pays, premier importateur de brut au monde.

Aux Etats-Unis, les difficultés du secteur bancaire sont revenus sur le devant de la scène, "et nombreux sont ceux qui s'attendent à une croissance plus faible au cours de l'année", poursuit l'analyste.

"Si les craintes de récession s'intensifient, en particulier si la crise bancaire américaine s'aggrave, cela pèsera lourdement sur le pétrole", affirme-t-il.

