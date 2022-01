Le pétrole stable après la publication des importations annuelles de la Chine

Zurich (awp) - Les cours du pétrole demeuraient stables vendredi, poursuivant leur pause après avoir récemment renoué avec les records affichés durant la pandémie. Les importations annuelles d'or noir de la Chine, moteur mondial de la demande en hydrocarbures, ont fléchi l'an dernier de 5,4%, chutant pour la première fois depuis 2001.

Vers 08h10, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, principal contrat échangé à Londres, se négociait à 84,65 dollars, soit une petite hausse de 0,21%, après avoir essuyé la veille une légère baisse de 0,23%, à 84,47 dollars. Celui de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février progressait lui imperceptiblement de 0,05% à 82,16 dollars, après avoir subi la veille un repli de 0,62%, à 82,12 dollars.

Les prix de l'or noir demeuraient proches des niveaux présentés fin octobre 2021, soit 86,70 dollars pour le Brent et 85,41 dollars pour le WTI, des sommets depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Le tassement des importations annuelles de pétrole brut de la Chine reflète les mesures sévères de Pékin à l'encontre du secteur du raffinage pour freiner l'excès de production nationale de carburant, tandis que les raffineurs ont réduit des stocks massifs. L'Empire du Milieu a représenté le moteur de la demande mondiale de pétrole au cours de la dernière décennie, sa part à la croissance des importations se fixant à 44% depuis 2015, lorsque Pékin a commencé à délivrer des quotas d'importation aux raffineurs indépendants.

Hausse en décembre

Sur le seul mois de décembre 2021, les entrées de pétrole ont atteint 46,14 millions de tonnes, soit une hausse de près de 20%, la première augmentation mensuelle en glissement annuel depuis avril, les raffineurs indépendants s'étant empressés d'utiliser les quotas de 2021, selon les données des douanes. L'afflux de décembre, qui équivaut à environ 10,87 millions de barils par jour, est la quantité quotidienne la plus élevée depuis mars.

La baisse pour 2021 se compare à un taux de croissance annuel moyen des importations de près de 10% depuis 2015. En 2020, les entreprises ont procédé à une constitution massive de stocks dans un contexte de prix du pétrole les plus bas depuis des décennies et de reprise rapide de la demande de carburant après les premiers effets de la pandémie COVID-19.

Mais en 2021, les raffineurs et les négociants ont réduit leurs stocks dans un contexte de hausse des prix et de ralentissement de la croissance de la demande de carburant. Le renchérissement du brut et "la stratégie globale du gouvernement visant à refroidir l'effervescence sur le marché des matières premières ont contribué à faire baisser les importations de pétrole brut l'année dernière", a expliqué Mia Geng, analyste du cabinet de conseil FGE.

Dans un marché à retardement, les prix de livraison rapide sont plus élevés que ceux des mois à venir, ce qui décourage les entreprises de stocker du pétrole. Liu Yuntao, un analyste d'Energy Aspects, estime que 70 à 90 millions de barils de pétrole brut ont été retirés des stocks tout au long de l'année dernière, y compris lors d'une rare vente aux enchères publique des réserves stratégiques de pétrole en septembre.

Record pour le gaz

Parallèlement, les importations de gaz naturel, y compris le gaz acheminé par gazoduc et le gaz naturel liquéfié (GNL), ont augmenté de 19,9 % en 2021 par rapport à l'année précédente pour atteindre un record de 121,36 millions de tonnes, selon les données douanières.

Cette croissance, qui s'est accélérée par rapport à l'augmentation de 5,3% de l'année précédente, a été soutenue par les achats robustes de GNL de la Chine, en particulier au cours du premier semestre de 2021, qui ont vu le pays dépasser le Japon en tant que premier acheteur mondial de ce combustible super réfrigéré. Marché de référence en Europe, le TTF (Title Transfer Facility) néerlandais prenait 7,62% à 91,97 euros le mégawattheure (MWh).

vj/rq