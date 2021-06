New York (awp/afp) - Le prix du baril de pétrole coté à New York a terminé mercredi à son plus haut niveau depuis octobre 2018, soutenu par une décision de l'Opep+ et la perspective d'un regain de demande d'or noir dans le monde.

Le baril WTI pour le mois de juillet, la référence américaine, a clôturé à 68,83 dollars, en hausse de 1,11 dollar ou 1,64%.

jum/vmt/oaa