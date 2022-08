Le pétrole termine en baisse, après la réparation d'une fuite dans le Golfe du

Mexique

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont terminé en baisse vendredi après l'annonce qu'une fuite dans un pipeline dans le Golfe du Mexique, qui avait mis les cours sous pression, allait finalement bientôt être réparée.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a lâché 1,45% à 98,15 dollars alors que plus tôt il était repassé au-dessus de la barre symbolique des 100 dollars le baril.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre a perdu 2,38% à 92,09 dollars.

"La fuite peut être réparée plus rapidement que prévu car elle se trouve à terre et non dans l'océan", a expliqué Andy Lipow de Lipow Oil Associates. Cet incident avait poussé les cours à la hausse ces dernières séances car on craignait une réparation plus longue et ardue.

Sur un plan plus large, la révision à la hausse jeudi de la demande mondiale de pétrole par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a donné un nouvel élan, à la hausse également, aux cours du brut.

L'AIE a parallèlement également relevé ses prévisions concernant l'offre pétrolière mondiale, qui devrait encore augmenter de 1 million de barils par jour d'ici la fin de l'année.

"Le marché sera amplement approvisionné dans les mois à venir", selon Commerzbank, dont les analystes prévoient une baisse des prix jusqu'à la fin de l'année.

Des perturbations des livraisons russes de pétrole cette semaine ont cependant rappelé la fragilité des approvisionnements venant de Moscou et la dépendance de certaines nations européennes.

L'approvisionnement en brut russe vers la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque via l'Ukraine avait été interrompu après le refus d'une transaction bancaire liée aux sanctions visant Moscou. Les livraisons ont repris mercredi en Slovaquie.

"Toutefois, comme aucune solution permanente n'a été trouvée, le problème menace de resurgir à l'avenir", relèvent les analystes de Commerzbank.

emb-vmt/eb