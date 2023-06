Le premier producteur de charbon des Philippines va effectuer une deuxième expédition au Japon

Le principal producteur de charbon des Philippines, Semirara Mining and Power Corp. a déclaré jeudi qu'il allait expédier 50 000 tonnes de charbon à la société japonaise Shikoku Electric Power Co Inc. afin de diversifier ses marchés d'exportation et de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine.

La deuxième expédition d'essai de Semirara au Japon pour la centrale électrique de 700 mégawatts de Shikoku fait suite à la vente de 78 410 tonnes de charbon de qualité moyenne à J-Power en janvier, a déclaré Semirara dans un communiqué. "La Chine reste notre principal acheteur étranger, mais la croissance de sa production industrielle étant plus lente que prévu, nous voulons développer d'autres marchés asiatiques comme le Japon", a déclaré Maria Cristina Gotianun, présidente de Semirara. Le volume des expéditions de charbon de Semirara vers la Chine a chuté de 50 % pour atteindre 1,1 million de tonnes au premier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, bien qu'il ait représenté 72 % des exportations totales de l'entreprise pour la période. L'entreprise représente 99 % de la production de charbon des Philippines et a élargi l'année dernière ses marchés d'exportation pour inclure des acheteurs du Viêt Nam, du Cambodge, de la Thaïlande et de la Corée du Sud. Elle décrit la Corée du Sud comme un "marché stable", avec des expéditions de 300 000 tonnes au premier trimestre, soit un cinquième des ventes à l'exportation. Semirara vise des ventes annuelles de 15 à 16 millions de tonnes, contre 14,8 millions de tonnes en 2022. La majeure partie de sa production de charbon est utilisée pour alimenter les centrales électriques nationales, y compris les installations appartenant à l'entreprise. Les Philippines se sont récemment efforcées d'abandonner le charbon et le pétrole dans la production d'électricité, conformément à leur objectif de décarbonisation. Elles ont interdit les nouveaux projets de production d'électricité à partir du charbon tout en encourageant les investissements dans le gaz naturel et les énergies renouvelables. Semirara reste toutefois optimiste quant aux perspectives d'utilisation du charbon dans le pays, citant la trajectoire de croissance économique à long terme du pays et la capacité limitée de production d'électricité de base qui entrera sur le marché local au cours des prochaines années.