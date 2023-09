Les importations indiennes d'huile de palme devraient bondir de 26% pour atteindre un niveau record au cours de l'année 2022/23 qui s'achève le 31 octobre, car la reprise de la consommation et des prix compétitifs incitent les raffineurs à augmenter leurs achats, a déclaré mercredi à Reuters le principal acheteur d'huile de palme du pays.

L'augmentation des achats par le plus grand importateur mondial d'huile de palme pourrait contribuer à réduire les stocks en Indonésie et en Malaisie, qui sont les principaux producteurs, et à soutenir les contrats à terme de référence.

"Les raffineurs augmentent leurs achats pour les prochains festivals. Nous pourrions voir des importations d'environ 1,8 million de tonnes métriques au cours des deux prochains mois", a déclaré Sanjeev Asthana, directeur général de Patanjali Foods Ltd.

Si l'Inde importe 1,8 million de tonnes au cours des deux prochains mois, les expéditions totales pour la campagne de commercialisation 2022/23 se terminant le 31 octobre s'élèveraient à 10 millions de tonnes, dépassant le précédent record de 9,5 millions de tonnes atteint en 2014/15, a-t-il ajouté.

Au cours des 10 premiers mois de 2022/23, l'Inde a importé 14 millions de tonnes d'huiles comestibles, dont 8,2 millions de tonnes d'huile de palme, 3,2 millions de tonnes d'huile de soja et 2,5 millions de tonnes d'huile de tournesol, selon les estimations des négociants.

La consommation indienne d'huile comestible a été modérée au cours des trois dernières années, les prix records pesant sur l'utilisation en 2022 et sur le COVID-19 au cours des deux années précédentes, a-t-il déclaré.

"Nous prévoyons une croissance de 2 à 4 % de la consommation cette année", a-t-il déclaré.

L'Inde couvre plus des deux tiers de ses besoins en huile comestible par des importations.

Une reprise de la consommation se traduirait également par une augmentation des importations d'huile de tournesol pour l'année en cours, ce qui augmenterait les importations totales d'huiles comestibles de 18 % pour atteindre le chiffre record de 16,5 millions de tonnes, a déclaré Rajesh Patel, associé directeur de GGN Research, un négociant et courtier en huiles comestibles.

Les importations d'huile de tournesol pourraient augmenter de 44 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre record de 2,8 millions de tonnes, car cette huile est moins chère que l'huile de soja, a-t-il ajouté.

Les importations d'huile de soja pourraient chuter de 11 % par rapport au record de 4,1 millions de tonnes atteint l'année dernière, pour s'établir à 3,7 millions de tonnes cette année, a-t-il ajouté.

L'Inde achète principalement de l'huile de palme à l'Indonésie, à la Malaisie et à la Thaïlande, tandis qu'elle importe de l'huile de soja et de tournesol d'Argentine, du Brésil, de Russie et d'Ukraine. (Reportage de Rajendra Jadhav ; Rédaction de Subhranshu Sahu)