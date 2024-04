Rosneft et Indian Oil Corp n'ont pas encore renouvelé un accord de fourniture de pétrole qui a expiré en mars, car ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le prix et les volumes, ce qui oblige le principal raffineur indien à se tourner vers les marchés au comptant, ont déclaré lundi trois sources au fait de la question.

L'IOC et Rosneft ont renouvelé l'accord pétrolier annuel pour la deuxième fois il y a un an. Il avait été signé à l'origine lors de la visite du président russe Vladimir Poutine en Inde en décembre 2021, quelques mois avant l'intervention militaire de Moscou en Ukraine.

Le contrat à terme entre l'IOC et Rosneft a expiré le 31 mars, ont indiqué deux sources.

"L'accord pour 2024-25 n'a pas été renouvelé", a déclaré l'une des sources.

Deux des sources ont déclaré que l'IOC et Rosneft pourraient encore signer un accord s'ils parviennent à se mettre d'accord sur les conditions, mais qu'en attendant, l'entreprise indienne achèterait du pétrole russe sur les marchés au comptant.

New Delhi s'est gavée de pétrole russe vendu au rabais après que les pays occidentaux ont évité les achats et imposé des sanctions à Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine, la Russie devenant ainsi le premier fournisseur du troisième plus grand importateur mondial.

Le contrat annuel d'achat de pétrole de l'IOC avec Rosneft prévoyait un approvisionnement mensuel de 1,5 million de tonnes métriques (360 000 barils par jour) avec un rabais de 8 à 9 dollars par baril par rapport aux cotations de Dubaï sur une base livrée.

L'IOC et d'autres raffineurs publics, Bharat Petroleum Corp et Hindustan Petroleum Corp, négocient conjointement avec Rosneft un contrat annuel pouvant aller jusqu'à 400 000 barils par jour à partir du 1er avril, ont indiqué des sources à l'agence Reuters.

Toutefois, Rosneft a proposé de fournir 4 à 6 cargaisons par mois, soit un total de 4 millions de barils, ce qui est nettement inférieur à ce que les raffineurs indiens avaient demandé ensemble, ont déclaré deux des sources.

Rosneft a également offert une remise de 3 à 3,50 dollars par baril par rapport aux cotations de Dubaï dans le cadre de l'accord à terme, similaire aux niveaux disponibles sur les marchés au comptant, ont déclaré les deux sources.

Rosneft, IOC, BPCL et HPCL n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'Inde a continué à acheter du pétrole russe malgré les problèmes posés par une série de sanctions.

Toutefois, les raffineurs d'État indiens ont décidé de ne pas acheter de pétrole léger non corrosif russe de qualité Sokol lors de négociations conjointes avec Rosneft, en raison de problèmes de paiement.

Selon les deux sources, l'IOC a toujours du mal à payer trois cargaisons de pétrole Sokol achetées l'année dernière.