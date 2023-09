L'ancien PDG et le président d'une société pétrolière suédoise, accusés de complicité de crimes de guerre au Soudan entre 1999 et 2003, seront jugés mardi en Suède.

Les procureurs affirment que la société Lundin Oil de l'époque - qui a depuis changé plusieurs fois de nom et a vendu la plupart de ses activités en 2022 - a demandé à Khartoum de sécuriser un gisement de pétrole potentiel dans ce qui est aujourd'hui le Sud-Soudan, tout en sachant que cela impliquerait de s'emparer de la région par la force.

Selon l'acte d'accusation de 2021, les dirigeants se sont ainsi rendus complices de crimes de guerre perpétrés par l'armée soudanaise et les milices alliées contre des civils.

"Ce qui constitue une complicité au sens pénal, c'est qu'ils ont formulé ces demandes alors qu'ils comprenaient que l'armée et les milices menaient la guerre d'une manière interdite par le droit international humanitaire, ou qu'ils n'y prêtaient pas attention", a déclaré l'accusation en 2021.

À l'époque, l'entreprise avait rejeté ces allégations et identifié les personnes inculpées comme étant l'ancien président Ian Lundin et l'ancien directeur général Alex Schneiter.

En 2021, les procureurs ont également déposé une demande de confiscation de 1,4 milliard de couronnes (127 millions de dollars) de la société, correspondant aux bénéfices de la vente de l'activité au Soudan en 2003.

La semaine dernière, Orron Energy - le nom de la société depuis 2022, date à laquelle elle a vendu ses activités pétrolières et gazières à la société norvégienne Aker BP dans le cadre d'une transaction de 14 milliards de dollars - a déclaré que les procureurs avaient porté la demande à 2,4 milliards de couronnes.

L'entreprise a déclaré qu'elle contesterait cette demande.

La Suède a lancé l'enquête en 2010 à la suite d'un rapport sur la présence de l'entreprise au Soudan rédigé par l'organisation non gouvernementale néerlandaise PAX.

Le Soudan a fait la guerre pendant des décennies au Sud-Soudan, qui est devenu indépendant en 2011, et ailleurs dans le pays. L'ancien président Omar el-Béchir, qui a régné entre 1989 et 2019, est recherché par la Cour pénale internationale de La Haye pour génocide et autres crimes de guerre, ce qu'il nie.

(1 $ = 11,0082 couronnes suédoises)