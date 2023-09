CrownRock LP se prépare à envisager une vente qui pourrait lui rapporter plus de 10 milliards de dollars, dette comprise, ont déclaré des personnes au fait du dossier, dans ce qui pourrait être la plus importante transaction pour un producteur américain de pétrole et de gaz depuis au moins trois ans.

La société financée par des fonds d'investissement privés, qui est dirigée par Timothy Dunn, un homme d'affaires milliardaire du Texas, a entamé des discussions avec des banques d'investissement en vue d'engager des conseillers pour mener à bien un processus de vente qui démarrera au début de 2024, ont indiqué les sources.

Les grandes compagnies pétrolières qui ont les poches assez profondes pour se permettre d'acheter CrownRock, comme Exxon Mobil Corp et Chevron Corp , sont parmi celles qui devraient être contactées pour évaluer leur intérêt dans le processus, ont ajouté les sources.

Les sources ont précisé qu'aucun accord n'était certain et ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. CrownRock et Chevron n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Exxon a refusé tout commentaire.

La vente potentielle de CrownRock pourrait devenir la plus importante dans le secteur de la production pétrolière et gazière aux États-Unis depuis l'acquisition de Concho Resources par ConocoPhillips en 2020, qui a valorisé cette dernière à 13,3 milliards de dollars, dette comprise.

La décision de CrownRock d'envisager une vente fait suite à la remontée des prix du pétrole cette année, alimentée par le resserrement des perspectives d'approvisionnement et l'optimisme des investisseurs quant à la résistance de la demande d'énergie dans les grandes économies. Elle souligne également à quel point les places sont convoitées dans le lucratif bassin permien, le plus grand champ pétrolifère des États-Unis, où CrownRock exerce ses activités.

CrownRock possède environ 86 000 acres nettes dans la partie nord du bassin de Midland, qui fait partie du bassin Permien au Texas. La concurrence que se livrent les entreprises du secteur de l'énergie pour obtenir des terrains intéressants dans la région a entraîné une augmentation des transactions.

L'agence de notation Fitch a déclaré en décembre 2021 que CrownRock avait plus de 15 ans de pétrole et de gaz à extraire dans ses principaux sites de forage.

La majeure partie de CrownRock est détenue par des sociétés de rachat d'entreprises, au premier rang desquelles Lime Rock Partners, qui a pris une participation de 60 % lorsqu'elle a participé au lancement de la société en 2007.

CrownRock est dirigée par M. Dunn, qui, par l'intermédiaire de la société familiale CrownQuest Operating LLC, a intégré ses anciens actifs pétroliers et gaziers dans le partenariat avec Lime Rock. (Reportage de David French à New York ; rédaction de Diane Craft)