Le plus grand producteur britannique de pétrole et de gaz de la mer du Nord, Harbour Energy Plc, est en pourparlers pour fusionner avec Talos Energy Inc, un autre producteur du Golfe du Mexique, ont déclaré mardi quatre personnes au fait du dossier.

Harbour, qui a une valeur de marché de 2 milliards de livres (2,5 milliards de dollars), et Talos, évaluée à 1,8 milliard de dollars, ont eu des pourparlers intermittents au sujet d'une combinaison pendant au moins six mois, mais les négociations ont repris au cours des dernières semaines, ont déclaré les sources.

Si un accord est conclu, la nouvelle société pourrait être cotée à New York, ont ajouté les sources.

Les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer des délibérations privées, ont précisé qu'il n'y avait aucune certitude qu'un accord serait conclu. Il n'a pas été possible de connaître les détails des conditions de l'accord en cours de discussion.

Harbour s'est refusé à tout commentaire, tandis que Talos n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les actions de Talos, qui se négociaient encore à New York mardi lorsque Reuters a rapporté la nouvelle pour la première fois, ont bondi de 11 % à 15 dollars.

Les deux entreprises sont déjà partenaires. Talos détient une participation dans le développement pétrolier de Zama au large du Mexique, où Harbour détient également une participation de 12,4 %.

Les négociations sur la fusion interviennent après que Linda Cook, présidente-directrice générale de Harbour, a décidé de réduire les dépenses en mer du Nord et de diversifier les activités de la société à l'étranger, à la suite de l'imposition par la Grande-Bretagne, l'année dernière, d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels pour les producteurs de pétrole et de gaz.

Les actions de Harbour se sont effondrées depuis l'annonce de la première taxe sur les bénéfices exceptionnels en mai dernier, s'échangeant à environ 250 pence, contre 412 pence au moment de son entrée en bourse en avril 2021, à la suite de l'acquisition de Premier Oil, un concurrent plus petit en mer du Nord.

En novembre, le gouvernement britannique a fait passer de 25 % à 35 % la taxe sur les bénéfices exceptionnels imposée aux sociétés pétrolières et gazières, ce qui porte l'impôt total sur le secteur à 75 %, soit l'un des taux les plus élevés au monde.

La société Talos, basée à Houston, a déclaré qu'elle prévoyait de produire jusqu'à 71 000 barils d'équivalent pétrole par jour (boed) dans le golfe du Mexique en 2023. Harbour Energy prévoit de produire jusqu'à 200 000 barils équivalents pétrole par jour en 2022, principalement en mer du Nord britannique.

Harbour n'a pratiquement pas enregistré de bénéfices après impôts en 2022, en raison d'une charge fiscale différée sans effet sur la trésorerie de 1,5 milliard de dollars liée à la taxe sur les bénéfices exceptionnels, qui devrait s'appliquer jusqu'en 2028.

Harbour est également en train de réduire fortement ses effectifs en Grande-Bretagne d'environ 350 personnes sur un effectif global de 1 700 personnes.

Talos cherche à se développer dans les secteurs traditionnels du pétrole et du gaz - elle a acheté EnVen Energy pour 1,1 milliard de dollars en février - ainsi que dans le domaine de la capture et de la séquestration du carbone.

La société de capital-investissement EIG Global Partners est le principal investisseur de Harbour, avec une participation de 17,3 %, selon les données de Refinitiv.