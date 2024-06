Le champ pétrolier et gazier sénégalais de Sangomar a produit son premier pétrole, a déclaré mardi l'opérateur Woodside Energy, ajoutant que la campagne de forage se poursuivait.

Cette première production, très attendue, est une étape importante pour ce pays d'Afrique de l'Ouest qui est en passe de devenir l'un des plus récents producteurs de pétrole et de gaz au monde.

Un autre projet gazier majeur, le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Greater Tortue Ahmeyim (GTA), exploité par BP et situé à cheval sur la frontière sénégalaise avec la Mauritanie, devrait entrer en production d'ici la fin de l'année.

Situé à environ 100 km au large du sud de la capitale Dakar, Sangomar est le premier projet pétrolier offshore du Sénégal, avec une production attendue d'environ 100 000 barils par jour.

"C'est un jour historique pour le Sénégal et pour Woodside", a déclaré Meg O'Neill, PDG de Woodside, dans un communiqué. "La première production de pétrole du champ Sangomar est une étape clé et reflète les résultats obtenus dans le cadre de notre stratégie.

Un navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) destiné au projet est arrivé dans le pays en février.

Le projet est dans sa phase 1 de développement, qui coûte entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, a déclaré Woodside, ajoutant que 21 des 23 puits ont été forés et achevés dans la première phase, y compris neuf puits de production.

"La campagne de forage à Sangomar est en cours et Woodside prévoit de poursuivre les activités de mise en service et d'augmenter la production en toute sécurité jusqu'en 2024", indique le communiqué.

La société détient une participation de 82 % dans le projet, tandis que la compagnie pétrolière nationale sénégalaise Petrosen détient une participation de 18 %.

"La première mise en production du champ de Sangomar marque une nouvelle ère non seulement pour l'industrie et l'économie de notre pays, mais surtout pour notre peuple", a déclaré Thierno Ly, directeur général de l'exploration et de la production de Petrosen, dans le communiqué.

Le président nouvellement élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré que son gouvernement procéderait à un audit des secteurs pétrolier, gazier et minier du pays et renégocierait les termes des contrats pétroliers, gaziers et miniers avec les opérateurs étrangers présents dans le pays.