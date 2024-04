Les efforts déployés par la Guyane pour utiliser ses ressources en gaz naturel afin d'alimenter une centrale électrique qui réduirait les coûts énergétiques de la nation sud-américaine se sont heurtés à des retards de construction et menacent de réduire d'environ 1 milliard de dollars les recettes de ce point chaud pétrolier en pleine expansion cette année.

Le projet de transformation du gaz en électricité, d'une valeur de 1,9 milliard de dollars, qui constitue le plus grand effort de la Guyane pour tirer parti de sa manne énergétique, est enlisé dans des querelles juridiques et risque de donner lieu à des dépassements de coûts. La première phase d'une centrale électrique de 300 mégawatts (MW) a six mois de retard sur le calendrier et l'exploitation complète n'est pas attendue avant le quatrième trimestre de 2025, ont déclaré des responsables.

Exxon Mobil, qui exploite toute la production de pétrole et de gaz en Guyane, construit un gazoduc de 225 km à partir de son bloc offshore de Stabroek pour alimenter le projet du gouvernement à terre : une centrale électrique, une installation connexe de traitement du gaz naturel et des lignes de transmission.

Selon Alistair Routledge, directeur national d'Exxon Guyana, la partie du projet de la major pétrolière américaine, le gazoduc d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars, sera prête d'ici la fin de l'année, comme promis à la Guyane. Et ce, bien qu'il n'y ait rien pour le relier à la terre ferme en raison des retards dans les travaux gérés par le gouvernement.

Le bloc Stabroek, site de la première découverte commerciale de pétrole et de gaz du pays en 2015, produit actuellement du brut - environ 645 000 barils par jour (bpj). La nouvelle centrale électrique sera la première à utiliser le gaz associé produit par le gisement de pétrole qui, jusqu'à présent, a été réinjecté sous terre.

L'achèvement du gazoduc obligera Exxon à interrompre la production de deux navires de production de pétrole au cours du troisième trimestre afin de les raccorder au gazoduc sous-marin, a indiqué M. Routledge.

Si le raccordement dure quatre semaines, Exxon et ses partenaires du consortium, Hess et la société chinoise CNOOC, devront interrompre jusqu'à 12 millions de barils de pétrole provenant de deux plates-formes qui produisent 400 000 bpj en période de pointe.

Sur la base de la vente récente de la Guyane à 85 dollars le baril, cela pourrait représenter plus d'un milliard de dollars de recettes pétrolières différées.

La semaine dernière, un porte-parole d'Exxon a refusé de préciser la durée de l'arrêt de la production. M. Routledge avait déclaré que les travaux de raccordement et d'entretien de l'oléoduc prendraient "des semaines, pas des mois".

Le dirigeant a déclaré qu'Exxon ne s'inquiétait pas de devoir arrêter la production cette année pour un projet qui ne sera pas prêt à accepter le gaz avant 2025.

La date à laquelle la centrale électrique au gaz sera prête est "une question de temps", a déclaré M. Routledge.

"Il est difficile d'avoir toutes les installations prêtes en même temps. Dès que les installations terrestres seront prêtes, "l'ensemble démarrera et le pays bénéficiera de tous ces avantages", a-t-il ajouté.

La Guyane manquera l'occasion de réduire ses coûts d'électricité cette année en raison du retard du projet. Elle importe du fioul coûteux pour alimenter une centrale électrique vieillissante et souvent défectueuse. Lorsqu'elle fonctionnera à plein régime au gaz naturel, la nouvelle centrale réduira les coûts d'électricité du pays de 50 %, selon les autorités.

"Bien sûr, nous faisons de notre mieux, mais nous devons être réalistes", a déclaré Winston Brassington, qui coordonne le projet énergétique en tant que consultant pour le ministère guyanais des ressources naturelles, lors d'une interview en février.

S'il n'est pas rare que les grands projets prennent du retard, le gouvernement guyanais, qui doit organiser des élections présidentielles et législatives l'année prochaine, tient à apporter des avantages tangibles aux 750 000 habitants du pays.

"Il y a plus de trottoirs dans la ville", déclare Michael Bharrat, 23 ans, vendeur de fruits, lorsqu'on lui demande quels sont les signes les plus visibles du développement apporté par le boom pétrolier du pays. "Le gouvernement pourrait faire plus pour aider les pauvres", ajoute-t-il.

Les représentants du gouvernement sont impatients de tenir leur promesse électorale de 2020 de réduire les coûts énergétiques des habitants et veulent utiliser le gaz pour des industries susceptibles de créer des emplois ou pour l'exportation sous forme de gaz naturel liquéfié.

Le gouvernement a fait pression sur Exxon et ses partenaires, qui avant ce projet se sont concentrés sur le pétrole, pour qu'ils développent les ressources gazières du pays.

"D'ici à la fin de la décennie, il existe une fenêtre d'opportunité pour monétiser et maximiser la valeur des ressources en gaz naturel de la Guyane", a déclaré le président Mohamed Irfaan Ali aux dirigeants du secteur pétrolier lors d'une conférence à Georgetown en février. "Nous devons développer notre gaz maintenant.

DES QUESTIONS SANS RÉPONSE

Les détracteurs du projet estiment que de nombreuses décisions doivent encore être prises et que les prochaines étapes ne sont pas claires, notamment en ce qui concerne l'exploitation de la centrale électrique et la commercialisation des liquides gazeux, tels que le propane, produits par l'installation de traitement du gaz connexe.

Entre-temps, deux entrepreneurs engagés par le gouvernement pour le projet ont déposé une demande d'arbitrage pour des dépassements de coûts de 90 millions de dollars et des résidents ont intenté des actions en justice pour réclamer des compensations injustes pour les terrains pris pour la construction du projet.

Quel taux la Guyane paiera-t-elle pour le gaz inutilisé ou non utilisé ? L'accord de vente de gaz a-t-il été conclu ?" demande Elizabeth Hughes, propriétaire terrienne dont les terres familiales ont été expropriées pour le projet. "Il y a tellement de questions sans réponse, il n'y a aucune transparence.

Bharrat Jagdeo, vice-président de la Guyane, a déclaré à Reuters en février que le projet suivait son nouveau calendrier et qu'il resterait dans les limites de son budget initial.

"Nous pensons qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter", a déclaré M. Jagdeo. "Il s'agit d'un projet de deux ans, qui prendra quelques mois de plus, mais pas un an".

Wally David, 66 ans, mécanicien de bateaux à lignes traînantes à la retraite, sourit lorsqu'on lui demande si le gouvernement pour lequel il a voté en 2020 tiendra sa promesse de construire le projet de conversion du gaz en électricité.

"Je pense que cela se fera un jour", déclare-t-il depuis sa maison de Georgetown, où il se plaint qu'un projet de construction de route devant sa maison, géré par le gouvernement, ait pris du retard.

"Peut-être dans trois ou quatre ans, mais pas maintenant.