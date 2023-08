La société indienne Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd prévoit de cesser progressivement ses exportations de carburant au cours des deux ou trois prochaines années, tout en développant son réseau local de vente au détail afin de diversifier ses sources de revenus, a déclaré son directeur général.

MRPL, filiale de la société Oil and Natural Gas Corp, contrôlée par l'État, exploite une raffinerie côtière d'une capacité de 300 000 barils par jour dans le sud de l'État de Karnataka. Elle approvisionne principalement les raffineurs de l'État, qui possèdent environ 90 % des stations-service indiennes, et exporte le reste.

Sanjay Varma a déclaré à Reuters que MRPL prévoyait d'étendre ses points de vente au détail dans le sud de l'Inde à 1 800 d'ici 2027, contre 71 actuellement.

"Lorsque les marges de raffinage sont faibles, les détaillants réalisent des bénéfices importants, car les marges de commercialisation sont bonnes. Cela donne une couverture naturelle si nous avons des marges de commercialisation", a déclaré M. Varma.

Les exportations de MRPL, qui représentaient auparavant 2 à 3 cargaisons de diesel et de carburéacteur par mois, ont souffert au cours des six derniers mois, car les arrêts pour maintenance des autres raffineurs ont augmenté la demande de carburant de MRPL.

"Notre objectif est de ne pas exporter, car nous souhaitons augmenter les volumes dans nos points de vente au détail", a déclaré M. Varma.

Au cours de l'exercice fiscal actuel, qui se termine le 31 mars, MRPL vise à faire fonctionner sa raffinerie à environ 107-108 % de sa capacité, contre 115 % il y a un an, et prévoit un arrêt de maintenance de 35-40 jours d'une unité de brut de 60 000 bpj et d'unités secondaires à partir de la fin du mois d'août.

MRPL réduira ses importations de brut en provenance de pays tels que la Russie en août et en septembre en raison de l'arrêt de la raffinerie, a déclaré M. Varma.

"Nous ne voulons pas maintenir un niveau de stock de brut plus élevé", a-t-il déclaré, ajoutant que MRPL ne prévoyait pas de conclure un contrat à terme pour le pétrole russe car les prix au comptant offraient "plus de flexibilité" pour s'assurer des approvisionnements moins chers.

MRPL a annoncé en 2016 un projet d'extension de la capacité de sa raffinerie à 360 000 bpj. Compte tenu de l'augmentation attendue de la demande locale de produits pétrochimiques, elle envisage maintenant de mettre en place une usine de transformation du pétrole en produits chimiques en vue de produire des produits chimiques spécialisés et des ingrédients pharmaceutiques actifs, a déclaré M. Varma.

L'entreprise souhaite disposer d'un rapport de faisabilité détaillé dans les 6 à 7 mois. (Reportage de Nidhi Verma ; Rédaction de Kirsten Donovan)