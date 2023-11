Les prix du pétrole ont chuté de près de 4 dollars le baril pour atteindre leur niveau le plus bas depuis quatre mois, en raison de l'augmentation de l'offre américaine et de l'atonie de la demande chinoise.

À la fin de la séance, l'indice MSCI des actions mondiales a légèrement baissé de 0,13 %, et les actions de Wall Street ont enregistré des gains ou des pertes modestes.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 0,13 %, l'indice S&P 500 a progressé de 0,12 % et l'indice Nasdaq Composite a peu varié.

L'ambiance à Wall Street n'a pas été facilitée par la chute des actions de Cisco Systems et de Walmart à la suite de prévisions décevantes concernant la demande.

Certains analystes ont estimé que les marchés boursiers n'étaient pas susceptibles de s'effondrer pour l'instant, malgré les gains importants enregistrés récemment, les investisseurs se réjouissant de la perspective que les taux d'intérêt américains pourraient avoir atteint leur maximum.

"Les risques d'inflation à la hausse et les risques de croissance à la baisse signifient que le flux de données positives ne durera probablement pas jusqu'en 2024, mais il n'est pas certain qu'il y aura suffisamment de données pour réfuter le récit heureux, bien que probablement insoutenable, avant la fin de l'année", ont déclaré les analystes de Citi.

Cela dit, les prix du pétrole ont plongé à des niveaux qu'ils n'avaient plus connus depuis le 7 juillet, le brut américain perdant 4,9 % à 72,89 dollars le baril et le Brent s'établissant à 77,46 dollars, soit une baisse de 4,6 % sur la journée.

Les prix du pétrole chutent en partie parce que les stocks de brut américains ont augmenté de 3,6 millions de barils la semaine dernière pour atteindre 421,9 millions de barils, selon les données du gouvernement mercredi, dépassant de loin les attentes des analystes selon un sondage Reuters.

En Europe, l'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,72 % par rapport à son plus haut niveau en un mois.

Le dollar américain a glissé après que les données aient montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a atteint un plus haut de trois mois la semaine dernière, indiquant un ralentissement du marché du travail qui pourrait aider la Réserve Fédérale à lutter contre l'inflation.

L'indice du dollar a réduit ses pertes précédentes et est resté stable, tandis que l'euro a également peu changé à 1,08485 $.

La faiblesse du dollar a profité au prix de l'or, qui a bondi de 1,2 % à 1 980,42 dollars l'once.

Les indications d'un ralentissement du marché du travail américain ont pesé sur les rendements du Trésor. Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 9,2 points de base à 4,445%, contre 4,537% mercredi dernier.

La note à deux ans a baissé de 8,5 points de base à 4,846%, contre 4,916%.

"Si vous n'obtenez pas la confirmation de l'orientation économique ralentie de chaque élément de données chaque jour, nous risquons de manquer d'élan sur les grandes transactions", a déclaré Kit Juckes, stratège de la Société Générale pour les devises. "Jusqu'à ce que nous arrivions au point où les réductions de taux sont à portée de main, tout va se dérouler au ralenti. Le repli du dollar est un coup d'arrêt, la reprise du marché obligataire est vraiment un coup d'arrêt et le marché des actions est en dents de scie."

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans est tombé à 2,588 %, son plus bas niveau depuis près de deux mois, tandis que la livre sterling a atteint son plus bas niveau depuis six mois face à l'euro, les courtiers londoniens ayant rapproché leurs prévisions sur la date à laquelle la Banque d'Angleterre (BoE) commencera à réduire ses taux.

Nombreux sont ceux qui pensent maintenant que cela pourrait se faire dès le mois de mai, bien que Meg Greene, responsable de la politique de la BoE, ait averti que les investisseurs ne comprennent pas le message que les banques centrales ont fait passer récemment, à savoir que les taux d'intérêt resteront élevés pendant plus longtemps.

"Je pense que les marchés n'ont pas vraiment compris cela", a déclaré Mme Greene à Bloomberg Television, ajoutant que la BoE ne parlait pas de réduire les taux.

IMMOBILIER EN CHINE

Les actions asiatiques ont chuté dans la nuit alors que de nouvelles données en provenance de Chine ont montré une faiblesse persistante dans son secteur immobilier en difficulté, ce qui a entamé l'optimisme récent sur la reprise de la deuxième économie mondiale.

Alors que les données de cette semaine ont montré que les secteurs de l'industrie et de la vente au détail en Chine sont en train de faire leur retour, les chiffres ont également montré une forte baisse des investissements immobiliers et une faiblesse des prix de l'immobilier, soulignant l'effet de frein que le secteur continue d'avoir.

Les nouvelles sont également mitigées au Japon, où les exportations ont augmenté pour le deuxième mois consécutif en octobre, mais à un rythme nettement plus lent en raison de l'effondrement des livraisons de puces et d'acier à destination de la Chine.

"Les faibles données économiques des deux pays indiquent que l'économie mondiale ralentit, soulignant les vents contraires macroéconomiques auxquels les entreprises sont confrontées", a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets.

Les actions chinoises ont montré une certaine déception lors de la première rencontre depuis des années entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. L'indice CSI300 de Shanghai a clôturé en baisse de 1 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a terminé en baisse de 1,3 %.

Bien que les deux dirigeants aient convenu de reprendre les communications entre militaires et de coopérer sur les politiques de lutte contre la drogue, signe d'une amélioration des liens, certains investisseurs ont été déçus par l'absence d'autres percées.