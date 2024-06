Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes sont mitigées mercredi après deux séances de hausse, restant à distance de la frénésie du secteur technologique qui a porté Nvidia comme première capitalisation mondiale.

Après deux séances globalement en hausse, mais dans l'ombre de leur chute de la semaine précédente, les indices européens sont moins dynamiques: Paris cédait 0,60%, Francfort 0,26%, Milan était stable et Londres prenait 0,11% vers 12H30 GMT. A Zurich, le SMI prenait 0,09%.

La séance se déroule en l'absence de nombreux investisseurs en raison de la fermeture des marchés américains pour un jour férié, au lendemain d'un nouveau record en clôture pour le Nasdaq et le S&P 500.

Les deux indices sont portés par la hausse de l'action de Nvidia, désormais entreprise la mieux valorisée dans le monde.

Principal indicateur de la journée, l'inflation britannique a ralenti à 2% sur un an en mai, et a donc atteint l'objectif de la Banque d'Angleterre. Le chiffre est conforme aux attentes des analystes.

Toutefois, l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix plus volatiles des matières premières et de l'énergie, restent à un niveau élevé, 3,5% sur un an.

La Commission européenne a ouvert la voie mercredi à des procédures pour déficits publics excessifs contre sept pays de l'UE, dont la France où les promesses de dépenses se multiplient à dix jours d'élections législatives, et l'Italie.

A Bruxelles, on s'est refusé à tout commentaire sur la situation politique française. Le commissaire à l'Economie Paolo Gentiloni s'est dit "très confiant" dans le fait de pouvoir négocier avec les pays sous procédure "un chemin d'ajustement". "Il ne faut absolument pas dramatiser cela", a-t-il souligné.

La nouvelle "n'est pas une surprise" pour les marchés, soulignent les analystes de LBPAM.

Après une semaine agitée et marquée à la fois par une chute des cours à Paris et un creusement de l'écart entre les taux d'intérêt français et allemand, signe de défiance des investisseurs, la situation s'est un peu apaisée au cours des deux premières séances de la semaine.

Sur le marché obligataire, l'écart entre le taux d'intérêt français pour l'emprunt à 10 ans (3,20%) et celui de l'Allemagne (2,42%) est encore un peu plus faible que vendredi.

En Asie, la séance a été globalement dans le vert grâce au secteur technologique. La Bourse de Hong Kong, davantage à coloration technologique, a gagné 2,87%, celle de Séoul 1,19%. Tokyo a terminé légèrement en positif (+0,23%), portée par ses valeurs technologiques, comme Advantest (+4,06%) ou SoftBank Group (+0,98%), alors que Shanghai a reculé de 0,40%.

Société Générale poursuit son recentrage ___

Le groupe bancaire Société Générale (-0,38%) a annoncé mercredi "un accord exclusif" avec le groupe danois Ageras pour lui céder sa filiale Shine, néobanque spécialisée dans les services bancaires à destination des indépendants et des petites entreprises.

Société Générale avait mis la main sur Shine en 2020, sans donner de montant à l'époque, la presse ayant alors évoqué la somme de 100 millions d'euros.

Vodafone quitte Indus Towers ___

Le groupe britannique de téléphonie Vodafone, en pleine restructuration, a annoncé mercredi avoir vendu la quasi-totalité de sa participation minoritaire dans le géant indien des tours télécoms Indus Towers pour environ 1,7 milliard d'euros. Le titre de Vodafone progressait de 1,81%.

SMA Solar Technology disjoncte ___

Le titre du fabricant allemand d'équipements d'énergie solaire SMA Solar Technology (-27,84%) s'effondre après que l'entreprise a abaissé mercredi ses prévisions pour 2024, en raison de la volatilité persistante du marché et des stocks élevés chez les distributeurs et les installateurs.

Le pétrole perd son élan ___

Les prix du pétrole ont peu d'allant après de premières données hebdomadaires mitigées sur les réserves commerciales des Etats-Unis. Le baril de Brent grappillait 0,11% à 85,42 dollars et celui de WTI américain 0,02% à 81,59 dollars vers 12H15 GMT.

L'euro prenait 0,09% à 1,0750 dollar pour un euro, et la livre prenait 0,17% à 1,2730 dollar pour une livre.

Le bitcoin gagnait 0,23% à 65.075 dollars.

afp/rp