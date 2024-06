Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini mercredi mitigées après deux séances de hausse, restant à distance de la frénésie du secteur technologique à Wall Street, fermée pour un jour férié.

Après deux séances globalement en progression, mais dans l'ombre de leur chute de la semaine précédente, les indices européens ont été moins dynamiques: Paris a lâché 0,77%, Francfort 0,35% et Milan 0,29%, tandis que Londres a pris 0,17%. L'indice européen élargi Eurostoxx 600 a fini en repli de 0,17%. A Zurich, le SMI a avancé de 0,11%.

La séance s'est déroulée sans de nombreux investisseurs en raison de la fermeture des marchés américains, au lendemain d'un nouveau record en clôture pour le Nasdaq et le S&P 500.

Les deux indices new-yorkais ont été portés par la hausse de l'action de Nvidia, entreprise américaine devenue mardi la première capitalisation boursière mondiale.

"Rares sont les investisseurs qui veulent encore prendre des risques", a relevé Konstantin Oldenburger, analyste de CMC Market, en citant un Dax allemand "qui parvient certes à se maintenir au-dessus de la barre des 18.000 points, mais dont toutes les tentatives de s'en éloigner ne mènent à rien".

Principal indicateur publié mercredi, l'inflation britannique a ralenti à 2% sur un an en mai, atteignant donc l'objectif de la Banque d'Angleterre. Ce chiffre est conforme aux attentes des analystes.

La Commission européenne a par ailleurs ouvert la voie mercredi à des procédures pour déficits publics excessifs contre sept pays de l'UE, dont la France où les promesses de dépenses se multiplient à dix jours d'élections législatives, et l'Italie.

La nouvelle "n'est pas une surprise" pour les marchés, soulignent les analystes de LBPAM.

Après une semaine agitée et marquée à la fois par une chute des cours à Paris et un creusement de l'écart entre les taux d'intérêt français et allemand, signe de défiance des investisseurs à l'égard de l'Hexagone, la situation s'est un peu apaisée.

Sur le marché obligataire, l'écart entre le taux d'intérêt français pour l'emprunt à 10 ans (3,19%) et celui de l'Allemagne (2,40%) a légèrement augmenté par rapport à mardi, mais reste un peu plus faible que vendredi.

"Pour l'instant, ça s'est stabilisé mais ce n'est pas revenu à des niveaux antérieurs" aux élections européennes, a noté Philippe Cohen, gérant chez Kiplink Finance.

En Asie, la séance a été globalement dans le vert grâce au secteur technologique.

Vodafone quitte Indus Towers ___

Le groupe britannique de téléphonie Vodafone, en pleine restructuration, a annoncé mercredi la vente de la quasi-totalité de sa participation minoritaire dans le géant indien des tours télécoms Indus Towers pour environ 1,7 milliard d'euros. Le titre de Vodafone a progressé de 1,42%.

TotalEnergies: une "golden share" pour l'Etat? ___

La commission d'enquête du Sénat français consacrée à TotalEnergies (0,47% à Paris) et l'action climatique recommande que l'Etat détienne une "action spécifique" au capital du groupe pour y avoir un "droit de regard", et cesse "dès que possible" les importations de GNL russe, selon son rapport présenté mercredi.

La commission justifie cette proposition au vu de "l'évolution des menaces qui pèsent sur la souveraineté énergétique de la France et de l'Europe, de l'évolution de la structure de l'actionnariat de TotalEnergies", très tourné vers les Etats-Unis, "et de la nécessité d'accompagner une major européenne dans ses efforts de transition énergétique".

SMA Solar Technology disjoncte ___

Le titre du fabricant allemand d'équipements d'énergie solaire SMA Solar Technology (-31,07%) s'est effondré après que l'entreprise a abaissé mercredi ses prévisions pour 2024, en raison de la volatilité persistante du marché et des stocks élevés chez les distributeurs et les installateurs.

Le pétrole perd son élan ___

Les prix du pétrole ont peu d'allant après de premières données hebdomadaires mitigées sur les réserves commerciales des Etats-Unis. Le baril de Brent grappillait 0,12% à 85,43 dollars et celui de WTI américain 0,07% à 81,63 dollars, vers 15H55 GMT.

L'euro prenait 0,07% à 1,0747 dollar pour un euro, et la livre prenait 0,10% à 1,2722 dollar pour une livre.

Le bitcoin perdait 0,13% à 64.804 dollars.

