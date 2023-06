Les PDG des plus grandes compagnies pétrolières américaines ont été beaucoup mieux rémunérés au cours de la première année de la crise du COVID qu'on ne l'avait initialement estimé, grâce à des rémunérations en actions qui ont depuis lors pris beaucoup de valeur, selon un examen des déclarations de salaires sur trois ans.

La pandémie, où les blocages étaient la norme, a entraîné une forte baisse de la consommation de pétrole et de gaz et la perte d'un emploi sur six dans l'industrie. Malgré cela, une analyse de Reuters portant sur les rémunérations à base d'actions accordées aux PDG de 20 sociétés pétrolières et gazières américaines en 2020 a plus que doublé en 2023, lorsque les actions ont été acquises. Cette forte augmentation met en évidence un système qui peut récompenser généreusement les dirigeants dans un contexte de licenciements massifs, de fermetures de raffineries et de réduction des dépenses d'investissement.

L'analyse des documents déposés par les entreprises de l'indice S&P 500 du secteur de l'énergie montre que la rémunération des PDG sous forme d'actions s'élève aujourd'hui à près de 500 millions de dollars, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux estimations initiales de 187 millions de dollars.

Les investisseurs, les défenseurs des actionnaires et les professeurs qui étudient les rémunérations des PDG affirment que les rendements spectaculaires des rémunérations de l'ère COVID reflètent les problèmes liés aux rémunérations des PDG du secteur de l'énergie basées sur les actions, notamment le fait que ces rémunérations sont souvent trop étroitement liées à des facteurs externes, tels que les fluctuations des prix du pétrole et du gaz, plutôt qu'à des performances financières à long terme.

Les comités de rémunération doivent mieux récompenser les dirigeants pour leurs véritables performances et pas seulement en fonction du prix des matières premières, a déclaré Aeisha Mastagni, gestionnaire de portefeuille au California State Teachers' Retirement System (307 milliards de dollars), en réponse à l'analyse de Reuters.

Les fonds de pension publics et les fonds communs de placement indiciels les plus populaires ont enregistré des performances en retrait dans le secteur de l'énergie américain pendant une décennie. Le rendement total de l'indice S&P 500 du secteur de l'énergie a été de 38 % depuis mai 2013, loin derrière le rendement total de 206 % de l'indice S&P 500.

L'augmentation des salaires intervient également après les dégâts causés par l'ère COVID dans l'industrie pétrolière, qui a connu d'énormes réductions de dépenses et de nombreuses suppressions d'emplois. Plusieurs centaines d'employés d'une raffinerie de Marathon Petroleum en Californie, par exemple, ont été contraints de trouver un nouvel emploi beaucoup moins bien rémunéré, a déclaré Virginia Parks, professeur à l'université de Californie à Irvine, qui a étudié le sort des travailleurs licenciés.

Marathon a refusé de commenter les suppressions d'emplois.

Entre-temps, l'envolée des rémunérations des dirigeants fausse les ratios de rémunération des PDG que les entreprises sont tenues de communiquer aux investisseurs afin de démontrer que la rémunération des dirigeants est raisonnable par rapport à celle des autres employés. En voici un exemple : Occidental Petroleum Corp a déclaré en 2020 que la rémunération du PDG était 104 fois plus élevée que le salaire médian des employés, mais les rapports de Reuters montrent qu'elle est en fait 230 fois plus élevée après la hausse des actions au cours des trois dernières années.

Occidental a déclaré que son ratio de rémunération des PDG suit les règles établies par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Christina Noel, porte-parole de l'American Petroleum Institute, a fait remarquer que le ratio de rémunération des PDG de l'industrie de l'énergie est le deuxième plus bas parmi 11 secteurs industriels comprenant des entreprises du S&P 500.

LES RENDEMENTS SONT RELATIFS

Certes, la valeur des rémunérations à base d'actions diminue lorsque les marchés se dégradent. Mais la plupart des PDG du secteur de l'énergie bénéficient d'une protection intégrée contre les fortes baisses. Les PDG peuvent recevoir 100 % ou plus du paiement sur les attributions d'actions liées au rendement total pour l'actionnaire, même si les investisseurs perdent de l'argent.

En effet, environ 90 % des entreprises du secteur de l'énergie mesurent la performance de leurs actions par rapport à d'autres entreprises du même secteur qui ont tendance à souffrir à des temps utiles. Elles utilisent un indicateur appelé "rendement total relatif pour l'actionnaire" (RTA) et le comparent à un groupe prédéterminé d'entreprises homologues, ce qui permet aux dirigeants d'obtenir des rémunérations importantes même si les actions de leur entreprise perdent de la valeur.

Certains PDG reçoivent également des dividendes sur des actions restreintes non acquises qu'ils ne possèdent techniquement pas encore. Chez ExxonMobil, le PDG Darren Woods reçoit plusieurs millions de dollars par an en dividendes en espèces sur des actions restreintes non acquises, selon les déclarations de salaires du géant pétrolier.

Et depuis qu'il est devenu PDG en 2017, le nombre d'actions sous-jacentes à l'attribution annuelle d'actions restreintes de Woods a augmenté de 70 % pour atteindre 225 000, ce qui a renforcé son versement de dividendes, selon les documents déposés par l'entreprise.

Le paiement de dividendes sur les attributions d'actions non acquises est contesté par le principal conseiller en matière de procuration, Institutional Shareholder Services. De nombreuses grandes entreprises, dont Coca-Cola et Microsoft, ont désavoué cette pratique.

Exxon a refusé de commenter les raisons pour lesquelles elle verse des dividendes sur des actions non acquises, mais il faut 10 ans pour que chaque attribution annuelle d'actions restreintes chez Exxon soit entièrement acquise.

Nous pensons que cette approche unique et à long terme aligne les décisions et les intérêts de nos dirigeants sur ceux de nos actionnaires à long terme", a déclaré Exxon dans un courriel.

Le New York State Common Retirement Fund (242 milliards de dollars), qui détenait des actions pétrolières et gazières pour une valeur de plusieurs milliards de dollars à la fin du mois de mars, a reconnu que la période d'acquisition de trois ans, courante dans le secteur de l'énergie, était trop courte.

LES MESURES DE RÉMUNÉRATION SONT-ELLES TROP FACILES ?

Certains PDG ont profité du fait que le moment de l'attribution de leurs actions coïncidait avec une forte baisse du cours de l'action de leur entreprise, ce qui leur donnait une plus grande marge de manœuvre pour bénéficier d'un rebond.

Michael Hennigan de Marathon Petroleums a reçu 9,6 millions de dollars de rémunération en actions, dont la majeure partie a été attribuée le 17 mars 2020, le jour où il est devenu PDG. L'attribution a coïncidé avec l'un des cours de clôture les plus bas de l'histoire de l'entreprise en tant que société cotée en bourse, selon les données de Refinitiv.

La rémunération à base d'actions 2020 de Hennigans a été entièrement acquise en mars dernier avec une valeur d'environ 45 millions de dollars, soit près de 5 fois l'estimation initiale de la société. Le rendement total de Marathon Petroleums a été l'un des meilleurs du secteur, augmentant de près de 500 % sous la direction de M. Hennigan.

Si la rémunération à base d'actions d'un PDG fait plus que doubler par rapport à l'estimation initiale, elle est excessive, a déclaré Rosanna Landis Weaver, directrice de la justice salariale et de la rémunération des dirigeants à As You Sow, un groupe de défense des actionnaires qui a examiné le rapport de Reuters. Cela me fait dire que les paramètres utilisés pour calculer les attributions d'actions sont trop faciles.

Certains PDG du secteur de l'énergie ont également bénéficié d'une bonne performance par rapport à leurs pairs, ce qui a stimulé le volume global d'actions restreintes attribuées, selon les circulaires de sollicitation de procurations déposées auprès de la SEC.

Le PDG d'EQT Corp, Toby Rice, par exemple, a finalement reçu près de 1,1 million d'actions de performance dans le cadre de son attribution pour 2020, soit 32 % de plus que le montant cible estimé par l'entreprise, parce que les actions d'EQT ont surpassé celles de ses pairs et que le flux de trésorerie de l'entreprise a satisfait aux conditions d'acquisition, a indiqué EQT dans sa dernière circulaire de sollicitation de procurations. Cela a porté sa rémunération globale à base d'actions à environ 65 millions de dollars.

La société n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

De nombreuses entreprises du secteur de l'énergie subissent la pression des investisseurs pour réformer la rémunération de leurs PDG, selon les informations fournies dans leur circulaire annuelle de sollicitation de procurations. Phillips 66, par exemple, comme beaucoup de ses homologues, détaille désormais ses discussions sur la rémunération avec les investisseurs pour montrer qu'elle est sensible à leurs préoccupations et qu'elle procède à des changements.

La société a également plafonné les attributions d'actions liées au rendement total pour l'actionnaire en cas de perte d'argent après que les investisseurs se sont plaints.

...Les récents changements apportés à la rémunération des cadres reflètent les commentaires des investisseurs, a déclaré Phillips 66 à Reuters dans un courriel.

Mastagni, de CalSTRS, a toutefois déclaré que les réformes concernant les rémunérations liées aux rendements négatifs pour les actionnaires n'allaient pas encore assez loin.

Pourquoi devrions-nous payer quoi que ce soit à partir des coffres des actionnaires si vous nous avez fait perdre de l'argent ? a demandé M. Mastagni. (Rédaction : Richard Valdmanis et Anna Driver)