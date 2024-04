Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans a atteint son plus haut niveau en deux semaines et demie lundi, avant l'annonce de la politique de la Banque centrale européenne jeudi, alors que les bonnes données sur l'emploi américain de la semaine dernière incitent les marchés à parier sur une diminution des baisses de taux d'intérêt cette année.

Le Bureau des statistiques du travail a annoncé vendredi que le nombre d'emplois non agricoles avait augmenté de 303 000 le mois dernier et que le taux de chômage était tombé à 3,8 %, soit le 26e mois consécutif sous la barre des 4 %, la plus longue période de ce type depuis les années 1960.

"Nous constatons toujours un effet de contagion des chiffres de l'emploi non agricole de vendredi", a déclaré Jens Peter Sørensen, directeur de la recherche sur les revenus fixes à la Danske Bank.

"Des données meilleures que prévu stimulent le marché, donnant l'idée que les taux d'intérêt seront plus élevés pendant plus longtemps et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir autant de baisses de taux.

Les opérateurs du marché monétaire ont continué à réduire les attentes en matière d'assouplissement, la BCE devant maintenir ses taux d'intérêt à un niveau record pour une sixième réunion consécutive cette semaine.

Les marchés tablaient sur un assouplissement des taux d'environ 84 points de base de la part de la banque centrale cette année, contre environ 93 points de base au début de la semaine dernière et environ 150 points de base au début de l'année.

Les bons chiffres de la production industrielle en Allemagne pourraient également avoir soutenu la hausse des rendements, bien que les analystes aient souligné que les données sont volatiles et que les perspectives restent modérées pour le secteur.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence de la zone euro, a augmenté de plus de 4 points de base pour atteindre son plus haut niveau en 2 semaines et demie, à savoir 2,443 %.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, qui est sensible aux changements dans les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 4 points de base à 2,91 %.

Les analystes ont également souligné la récente hausse des prix du pétrole qui pourrait ralentir le processus de désinflation et obliger les banques centrales à rester plus longtemps inactives.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre la semaine dernière, après quatre semaines consécutives de hausse, bien qu'ils aient baissé de plus de 1 % lundi, dans un contexte d'apaisement des tensions au Moyen-Orient.

"La géopolitique est difficile à prévoir et notre hypothèse de base reste que le conflit au Moyen-Orient ne s'étendra pas à un conflit plus large", a déclaré l'économiste en chef de Jefferies Europe Mohit Kumar.

"Cela dit, nous avons souligné à plusieurs reprises que les prix du pétrole constituaient le principal risque pour nos perspectives", a ajouté M. Kumar.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans, la référence pour la périphérie de la zone euro, a augmenté de 2,5 points de base à 3,816%, maintenant l'écart entre les rendements italiens et allemands à 10 ans à 136 points de base, bien au-dessus du plus bas niveau de deux ans de 115 points de base atteint le mois dernier.

L'offre reste au centre des préoccupations, l'Allemagne, l'Autriche et le Portugal devant émettre un total d'environ 18 milliards d'euros d'obligations cette semaine, selon les stratèges d'UniCredit. (Rapport de Samuel Indyk ; Rédaction de Kirsten Donovan)